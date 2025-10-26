Америка испортила Овечкину праздник. 1500-й матч Ови завершился позором

Перед традиционным исполнением гимнов США и Канады до начала игры трибуны «Кэпитал Уан Арены» в один голос кричали «Ови! Ови! Ови!», а уже по ходу встречи в первой же коммерческой паузе на медиакубе стадиона было воспроизведено поздравительное видео в честь российского рекордсмена и его достижения. В этом видео с речью в адрес Овечкина выступили Айзерман, Бурк, Лидстрем, Марло и Доун — пятеро из семи живых игроков НХЛ, кто ранее провел 1500 матчей за один клуб. Впрочем, известно, что полноценную торжественную церемонию в честь Александра Михайловича «Вашингтон» организует позже. Пресс-служба «Кэпиталз» ранее сообщила РИА Новости, что мероприятие пройдет перед одним из матчей и охватит не только 1500-й матч российского форварда в НХЛ, но и его 900-й гол в карьере.