Америка испортила Овечкину праздник. 1500-й матч Ови завершился позором

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел разгром в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Оттавы Сенаторз». Команда Александра Овечкина, который провел 1500-ю игру в своей карьере в НХЛ, была раздавлена со счетом 1:7.
Новый юбилей Овечкина
С каждым матчем в новом сезоне НХЛ Александр Овечкин достигает все больше новых вершин. Еще вчера в игре с «Коламбус Блю Джекетс» только одним голом 40-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» установил целый ряд достижений и повторил очередную пару рекордов Уэйна Гретцки. Спустя сутки лидер «столичных» вписал свое имя в еще одну страницу огромной истории мирового хоккея.
Сегодня «Вашингтон» в рамках очередного бэк-ту-бэк принимали «Оттаву Сенаторз». Встреча между двумя столичными клубами США и Канады стала юбилейной для уроженца столицы России Александра Овечкина — лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ добрался до отметки в 1500 матчей в «регулярках» лиги. До сих пор никому из россиян не удалось отыграть в сильнейшей лиге мира так много матчей. Во всей лиге же за всю ее историю Овечкин стал 24-м игроком, отметившим такой юбилей, и лишь вторым после Джо Торнтона среди тех, кто был выбран под первым общим номером на драфте.
Все 1500 матчей в карьере в НХЛ Александр Михайлович отыграл в составе одного клуба. Этот сезон является 21-м для россиянина в Северной Америке, и все эти годы он добивается успехов в стане «Вашингтона». Овечкин — только восьмой игрок в истории НХЛ, кто отыграл минимум 1500 матчей в лиге за одну франшизу. Среди таких же клубных патриотов: Горди Хоу (1687 матчей за «Детройт Ред Уингз»), Патрик Марло (1607 матчей за «Сан-Хосе Шаркс»), Никлас Лидстрем (1564 матча за «Детройт»), Алекс Дельвеккьо (1550 матчей за «Детройт»), Шейн Доун (1540 матчей за «Виннипег Джетс»/ «Аризону Койотис»), Рэй Бурк (1518 матчей за «Бостон Брюинз») и Стив Айзерман (1514 матчей за «Детройт»).
«Это очень особенный момент для меня и моей семьи. Мне повезло, что я могу сыграть так много встреч за одну команду. Это нечто особенное. Очевидно, что, когда вы приходите в лигу, вы хотите сыграть как можно больше матчей, а 1500 — это очень, очень много», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».
С момента своего дебюта в НХЛ в октябре 2005 года Овечкин принял участие в 1500 играх из 1576 возможных (95,2% участия), из 76 пропущенных матчей 51 игра «Кэпиталз» прошла без участия Александра Михайловича по причине его травм. Причем 16 матчей из-за травмы россиянин пропустил только в предыдущем сезоне, когда получил перелом ноги. Та серия является самой продолжительной в карьере Овечкина в НХЛ, когда его отсутствие в играющем составе было связано с травмами, — до этого более шести игр подряд по той же причине Ови не пропускал.
Влияние Овечкина на результаты «Вашингтона» непросто оценить, так как без своего лидера «столичные» играли редко, но вместе с россиянином «Кэпс» одержали 829 побед, что является лучшим показателем среди действующих полевых игроков и 11-м — за всю историю НХЛ. При этом под вопросом остается будущее Александра Михайловича. Этот сезон является последним по условиям текущего контракта 40-летнего форварда с «Вашингтоном». Вероятно, он же окажется последним в карьере Ови в НХЛ. Все-таки даже при уникальном и богатырском здоровье российского форварда возраст обмануть нельзя. Да и сам капитан «столичных» признается, что с каждым годом ему приходится менять подход к тренировкам, чтобы его тело было адаптировано к нагрузкам и высоким скоростям в НХЛ:
«Иногда приходится немного приспосабливаться, особенно летом, к тренировкам. Мне повезло быть здоровым и играть на таком уровне так долго. Вы можете видеть, что с каждым годом играть полноценный сезон становится все труднее, потому что игра меняется, много травм. Вы можете пропустить две или три игры, которые обойдутся вам дорого в будущем, если вы хотите добиться определённой планки».
Праздник был испорчен
В Вашингтоне Овечкину устроили особый прием по случаю крупного юбилея. В подтрибунном помещении «Кэпитал Уан Арены» перед входом в раздевалку команды «Кэпиталз» встретили своих игроков и Александра Михайловича в частности ярким видеороликом, где засветились кадры из клипа на песню рэпера Саши Белого «Чемпион».
Кроме Овечкина, к слову, в том клипе более чем десятилетней давности снялись и другие известные спортсмены, но форвард «Вашингтона» «зачитал» в этом треке часть куплета. Хоккеисты «Кэпс» и даже главный тренер команды Спенсер Карбери на исторический матч прибыли в специальных футболках с изображением лица Овечкина с кепкой набок.
Сам россиянин приехал в строгом костюме.
Перед традиционным исполнением гимнов США и Канады до начала игры трибуны «Кэпитал Уан Арены» в один голос кричали «Ови! Ови! Ови!», а уже по ходу встречи в первой же коммерческой паузе на медиакубе стадиона было воспроизведено поздравительное видео в честь российского рекордсмена и его достижения. В этом видео с речью в адрес Овечкина выступили Айзерман, Бурк, Лидстрем, Марло и Доун — пятеро из семи живых игроков НХЛ, кто ранее провел 1500 матчей за один клуб. Впрочем, известно, что полноценную торжественную церемонию в честь Александра Михайловича «Вашингтон» организует позже. Пресс-служба «Кэпиталз» ранее сообщила РИА Новости, что мероприятие пройдет перед одним из матчей и охватит не только 1500-й матч российского форварда в НХЛ, но и его 900-й гол в карьере.
Было бы символично, если бы 900-ю шайбу в «регулярках» НХЛ Овечкин забросил сегодня в столь знаковый для себя матч. Но ни голов, ни передач в исполнении капитана «Вашингтона» в игре с «Оттавой» не случилось. За 17 минут и 44 секунд игрового времени 40-летний форвард один раз бросил в створ ворот, применил три силовых приема, а также допустил одну потерю и схватил «минус 2».
Несмотря на все поздравительные церемонии в адрес Овечкина, все ощущение праздника было испорчено и уничтожено. «Вашингтон» откровенно провалился в матче против команды, которая до сих пор имела всего две победы в чемпионате.
«Оттава» открыла счет уже на исходе второй минуты матча, а в начале второго периода забросила еще три шайбы подряд. Две из них случились абсолютно по вине «Кэпс»: сперва Джейкоб Чикран толкнул Шейна Пинто в Чарли Линдгрена и помешал своему же вратарю хоть как-то сыграть против форварда «Сенаторз», а через несколько мгновений тренерский штаб впустую пожертвовал тайм-аутом и провалил челлендж на предмет помехи вратарю, чем оставил команду в меньшинстве и дал гостям возможность реализовать численное преимущество — этим «Оттава» воспользовалась.
После 27-й минуты «Кэпиталз» проигрывали со счетом 0:4. И проигрывали полностью по игре: подопечные Карбери совсем не угрожали чужим воротам и долгое время были всего с тремя бросками в створ. Под конец второго периода «Вашингтон» бросил играть в хоккей и перешел в грубость. Не самые очевидные действия Линдгрена и его одноклубника Мартина Фехервари привели к массовой потасовке, к которой впоследствии подключился и голкипер гостей Линус Ульмарк. Лишь судьи помешали случиться полноценной драке вратарей.
В заключительном периоде «Оттава» еще трижды поразила ворота «Вашингтона», а несчастные «Кэпиталз» с трудом соорудили всего один гол за авторством Тревора ван Римсдайка. Его шайба уже ничего не решала. 1:7 — «Вашингтон» потерпел разгром в 1500-м матче Овечкина в НХЛ. За всю историю противостояний между двумя столичными клубами США и Канады «Кэпс» лишь третий раз пропустили от «Сенаторз» семь шайб за матч: в ноябре 2001 года «Вашингтон» проиграл «Оттаве» со счетом 5:11, а в марте 2006-го — с тем же счетом 1:7 (Овечкин, к слову, в том матче отметился голом).
Спенсер Карбери
Трэвис Грин
Чарли Линдгрен
(00:00-59:55)
Линус Улльмарк
(00:00-59:15)
01:58
Дилан Козенс
(Дэвид Перрон, Артем Зуб)
03:05
Николас Матинпало
07:42
Том Уилсон
16:29
Пьер-Люк Дюбуа
16:29
Кертис Макдермид
23:27
Шейн Пинто
23:27
Командный штраф
24:27
Дилан Козенс
(Дрейк Батерсон, Тим Штюцле)
26:22
Ник Казинс
(Тим Штюцле)
31:20
Брендон Духайм
31:20
Ник Казинс
32:29
Шейн Пинто
39:27
Чарли Линдгрен
39:27
Мартин Фехервари
39:27
Мартин Фехервари
39:27
Ридли Грейг
39:27
Линус Улльмарк
40:55
Дрейк Батерсон
(Клод Жиру, Дилан Козенс)
45:04
Тревор ван Римсдайк
(Ник Дауд, Райан Леонард)
49:17
Джастин Сурдиф
49:47
Тома Шабо
(Клод Жиру, Дэвид Перрон)
54:22
Дрейк Батерсон
(Джейк Сандерсон, Артем Зуб)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит