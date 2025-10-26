Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.69
П2
6.84
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.21
П2
5.40
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Джерси
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.32
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Оттава
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
4
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Юта
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Вегас
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Анахайм
3
П1
X
П2

Тренер «Тампы» назвал Кучерова лучшим игроком в истории клуба

Тренер «Тампы» Купер назвал хоккеиста Кучерова лучшим игроком в истории клуба.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер назвал российского нападающего Никиту Кучерова, достигшего отметки в 1000 очков в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), лучшим игроком в истории клуба.

В матче регулярного первенства против «Анахайм Дакс» Кучеров отметился двумя голевыми передачами и был признан первой звездой встречи. 32-летний форвард преодолел отметку в 1000 набранных очков, теперь на его счету 1001 результативный балл (359 голов и 642 передачи) в 809 матчах в карьере в чемпионатах НХЛ. Кучеров стал 101-м игроком и шестым российским хоккеистом в истории лиги, кому удалось набрать 1000 очков в «регулярках» НХЛ.

«Для меня было честью стоять на скамейке и наблюдать, как он набирает тысячное очко. Кажется, еще вчера он делал первые шаги в лиге. Он особенный игрок, и уже точно войдет в историю как один из величайших, если не самый великий игрок франшизы», — цитирует Купера сайт лиги.

«Это было потрясающее чувство, — отметил Кучеров. — Я никогда не думал, что когда-либо дойду до этого рубежа. Для меня большая честь и счастье иметь замечательных товарищей по команде на этом пути. Без них меня бы здесь не было и я бы этого не добился. Поддержка болельщиков сыграла огромную роль, я просто невероятно счастлив».

Кучеров быстрее других российских игроков набрал 1000 очков в НХЛ, прежний рекорд принадлежал Малкину, которому для достижения данной отметки понадобилось 848 матчей.