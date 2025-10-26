Тренер «Тампы» назвал Кучерова лучшим игроком в истории клуба

«Это было потрясающее чувство, — отметил Кучеров. — Я никогда не думал, что когда-либо дойду до этого рубежа. Для меня большая честь и счастье иметь замечательных товарищей по команде на этом пути. Без них меня бы здесь не было и я бы этого не добился. Поддержка болельщиков сыграла огромную роль, я просто невероятно счастлив».