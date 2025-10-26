Тренер «Тампы» назвал Кучерова лучшим игроком в истории клуба

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер назвал российского нападающего Никиту Кучерова, достигшего отметки в 1000 очков в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), лучшим игроком в истории клуба.
В матче регулярного первенства против «Анахайм Дакс» Кучеров отметился двумя голевыми передачами и был признан первой звездой встречи. 32-летний форвард преодолел отметку в 1000 набранных очков, теперь на его счету 1001 результативный балл (359 голов и 642 передачи) в 809 матчах в карьере в чемпионатах НХЛ. Кучеров стал 101-м игроком и шестым российским хоккеистом в истории лиги, кому удалось набрать 1000 очков в «регулярках» НХЛ.
«Для меня было честью стоять на скамейке и наблюдать, как он набирает тысячное очко. Кажется, еще вчера он делал первые шаги в лиге. Он особенный игрок, и уже точно войдет в историю как один из величайших, если не самый великий игрок франшизы», — цитирует Купера сайт лиги.
«Это было потрясающее чувство, — отметил Кучеров. — Я никогда не думал, что когда-либо дойду до этого рубежа. Для меня большая честь и счастье иметь замечательных товарищей по команде на этом пути. Без них меня бы здесь не было и я бы этого не добился. Поддержка болельщиков сыграла огромную роль, я просто невероятно счастлив».
Кучеров быстрее других российских игроков набрал 1000 очков в НХЛ, прежний рекорд принадлежал Малкину, которому для достижения данной отметки понадобилось 848 матчей.