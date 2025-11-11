Объявил Америке бойкот? Русский гений вошел в Зал славы, но удивил весь мир

«Многие его друзья и представители СМИ годами лоббировали Могильного как достойного кандидата, но он в итоге не явился в Торонто. Могильный всегда был непредсказуемым. В 2003 году он тоже пропустил церемонию вручения индивидуальных наград НХЛ, не рассчитывая, что получит “Леди Бинг Трофи” — награду, которая вручается игроку, показавшему в ходе сезона образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Однако он выиграл тот приз. Тогда он был подвергнут критике, ведь объяснял свой отказ приехать на церемонию так: “Да кому нужна награда, названная в честь леди?” Но затем он извинился за свою шутку и подчеркнул, что для него было большой честью оказаться в числе таких обладателей этой награды, как Уэйн Гретцки, Дэйв Кион и, что иронично, руководитель отборочного комитета Зала славы Рон Фрэнсис.



Никто толком не знает, связано ли его отсутствие с трудностями перелета из России, политической обстановкой в мире, его обязанностями в роли почетного президента клуба КХЛ “Амур” или же просто с его уникальной шалостью», — пишут авторы газеты Toronto Sun.