Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Даллас
0
:
Сан-Хосе
0
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.60
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
2-й период
Виннипег
2
:
Баффало
1
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.99
П2
5.89
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Джерси
0
:
Вегас
1
Все коэффициенты
П1
7.17
X
4.06
П2
1.54
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.57
X
4.35
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.30
П2
1.94
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Анахайм
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Шанхай Дрэгонс
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Нефтехимик
2
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Демидов запустил линию одежды. Цены — от 35 до 150 долларов

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов запустил линию одежды, сообщил агент Дэн Мильштейн.

Источник: Спортс"

"Официально — Иван Демидов вступает в модную игру.

Сегодня мы запускаем 93DEMIDOV — собственную линию одежды Ивана, созданную с нуля. Элитные материалы. Чистый дизайн. Аутентичный образ — без уловок и упрощений.

Только что вышла первая коллекция. Успевайте приобрести, пока не закончилось", — написал Мильштейн в X.

Самые дешевые вещи позиции стоят 35 долларов (футболки), самая дорогая — 150 долларов.

В этом сезоне Иван провел 28 матчей, в которых забросил 7 шайбами и сделал 15 ассистов.

Скриншоты: 93demidov.com.