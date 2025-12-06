Демидов запустил линию одежды. Цены — от 35 до 150 долларов

"Официально — Иван Демидов вступает в модную игру.
Сегодня мы запускаем 93DEMIDOV — собственную линию одежды Ивана, созданную с нуля. Элитные материалы. Чистый дизайн. Аутентичный образ — без уловок и упрощений.
Только что вышла первая коллекция. Успевайте приобрести, пока не закончилось", — написал Мильштейн в X.
Самые дешевые вещи позиции стоят 35 долларов (футболки), самая дорогая — 150 долларов.
В этом сезоне Иван провел 28 матчей, в которых забросил 7 шайбами и сделал 15 ассистов.
Скриншоты: 93demidov.com.