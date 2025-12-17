Русские звезды стали кошмаром для клуба Овечкина. «Вашингтон» идет на дно

При этом подопечным Спенсера Карбери пришлось перенести очень высокие нагрузки, ведь с учетом своеобразного календаря регулярного сезона Национальной хоккейной лиги у столичной команды фактически не было выходных. Хоккеисты «Вашингтона» буквально играли через не могу и доставали из себя последние силы и эмоции, а главный тренер «Кэпс» признавал проблемой тот факт, что его игроки работают на износ, и отмечал наличие череды травм в его коллективе. Оттого очевидной и вполне естественной была яркая и эмоциональная радость Овечкина и компании после победы над «Коламбус Блю Джекетс», когда Карбери дал команде сразу два выходных дня. Этот жест тренера игроки «Вашингтона» восприняли как победу в важном матче или крупном турнире.