Русские звезды стали кошмаром для клуба Овечкина. «Вашингтон» идет на дно

«Миннесота» со счетом 5:0 обыграла «Вашингтон», Овечкин продлил серию без голов.

Источник: Соцсети

«Вашингтон» крупно проиграл «Миннесоте» в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин впервые в сезоне не забил в пяти играх подряд, а его команду уложили на лопатки русские звезды «Уайлд», среди которых Владимир Тарасенко сотворил красоту, и рядом исторических достижений отметился Кирилл Капризов.

«Вашингтон» переживает новый спад

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» в период с середины ноября по начало декабря отметились яркой игрой и потрясающими результатами. Добыв десять побед в 12 матчах и набрав за этот отрезок 23 очка из 24 возможных, подопечные Спенсера Карбери оформили резкий подъем из нижней части турнирной таблицы чемпионата до лидирующих позиций в Восточной конференции и Столичного дивизиона. В один момент «Вашингтон» даже единолично возглавлял таблицы Востока и своего дивизиона, а своей игрой доказывал звание одного из лучших коллективов лиги. В некоторых рейтингах «Кэпиталз» и вовсе были среди претендентов на чемпионство.

При этом подопечным Спенсера Карбери пришлось перенести очень высокие нагрузки, ведь с учетом своеобразного календаря регулярного сезона Национальной хоккейной лиги у столичной команды фактически не было выходных. Хоккеисты «Вашингтона» буквально играли через не могу и доставали из себя последние силы и эмоции, а главный тренер «Кэпс» признавал проблемой тот факт, что его игроки работают на износ, и отмечал наличие череды травм в его коллективе. Оттого очевидной и вполне естественной была яркая и эмоциональная радость Овечкина и компании после победы над «Коламбус Блю Джекетс», когда Карбери дал команде сразу два выходных дня. Этот жест тренера игроки «Вашингтона» восприняли как победу в важном матче или крупном турнире.

Хоккей
НХЛ 2025-2026
Неделя 10, 12.12.2025, 3:00
Вашингтон
2
Каролина
3

Казалось, что с новыми силами «Кэпиталз» продолжат поход за новыми победами и закрепятся в статусе лидеров конференции и своего дивизиона. Однако у команды Карбери что-то пошло не так.

Сперва «Вашингтон» проиграл на своей площадке «Каролине Харрикейнз» — главному конкуренту в борьбе за лидерство на Востоке и в Столичном дивизионе. «Кэпс» уступали «ураганам» во многих игровых компонентах и лишь благодаря уверенной игре своего голкипера и реализации редких голевых моментов дважды по ходу встречи вели в счете, но в итоге не удержали победу и проиграли в буллитной серии. Ту неудачу можно было списать на элементарный игровой тонус, которого «Вашингтону» банально не хватило, а у «Каролины» было в избытке. Но следующие матчи показали, что дело не только в тонусе.

В дальнейшем «Кэпиталз» отправились на двухматчевую выездную серию, которая обернулась для подопечных Карбери крахом и громким провалом.

Хоккей
НХЛ 2025-2026
Неделя 10, 14.12.2025, 3:00
Виннипег
5
Вашингтон
1

Еще накануне «Вашингтон» был разбит в Виннипеге местными «Джетс», которые по ходу матча вели со счетом 5:0. Сухого разгрома «столичные» избежали лишь благодаря голу в концовке встречи при игре в большинстве в формате «5 на 3». В той голевой атаке поучаствовал и Александр Овечкин, оформивший ряд исторических достижений. Но вряд ли сам Овечкин и кто-либо еще в клубе обратили на это внимание с учетом счета на табло.

Сегодня же «Кэпиталз», навестив «Миннесоту Уайлд», пошли по тому же пути, но не смогли сообразить даже одного гола. «Дикари», набравшие отличный ход и вышедшие на победную серию, откровенно не пощадили соперников из столицы США и «наградили» их унизительными 0:5 в итоговом протоколе матча.

Капризов бьет рекорды, Тарасенко творит шедевры

Хоккей
НХЛ 2025-2026
Неделя 11, 17.12.2025, 4:00
Миннесота
5
Вашингтон
0

За унижение «Вашингтона» всеми руками взялись российские звезды «Миннесоты». С самого начала матча «Уайлд» обрушили на гостей волну атак, и уже на третьей минуте Владимир Тарасенко открыл счет. Звездный новичок «дикарей» Куинн Хьюз доставил шайбу в чужую зону, и через мгновение ее подхватил Данила Юров. Молодой российский форвард «Миннесоты» сделал отличную передачу из-за ворот через зону слота прямо на Тарасенко, перед которым образовался открытый коридор на ворота. Владимир продемонстрировал всем свой великолепный бросок и прямо перед носом у Александра Овечкина оформил быстрый гол в матче.

«Вашингтон» формально оказывал сопротивление и охотно шел в размен атаками, но действительно опасных бросков по воротам Филипа Густавссона «Кэпиталз» не наносили. При этом у «столичных» хватало ошибок при несоблюдении игровой дисциплины, за что «Миннесота» охотно наказывала.

В середине второго периода «Уайлд» со второй попытки реализовали большинство. Кирилл Капризов, перед стартом сезона подписавший рекордный многомиллионный контракт с «Миннесотой», подкараулил отскок перед воротами «Вашингтона» после дальнего броска все того же Хьюза и броском в одно касание с неудобной руки отправил шайбу в сетку.

Благодаря этому голу Капризов занял чистое второе место в списке лучших снайперов в истории клуба — россиянин забросил 206-ю шайбу в карьере в чемпионатах НХЛ в стане «Миннесоты» и оставил позади Микко Койву. Кирилла по голам за «Уайлд» в «регулярках» лиги опережает лишь Мариан Габорик (219 шайб). Капризов также стал новым рекордсменом клуба по числу шайб, заброшенных в чемпионатах лиги при игре в большинстве (70). В текущем же сезоне Кирилл открыл третий десяток голов и, забросив 21-ю шайбу в чемпионате, вошел в тройку лучших снайперов первенства: впереди лишь канадцы Натан Маккиннон (26 голов) и Морган Гики (24).

Источник: Reuters

В дальнейшем «Миннесота», держа в уме способность «Вашингтона» взвинтить темп в третьей 20-минутке, решающий период провела образцово и отправила гостей в нокаут.

В самом начале периода Владимир Тарасенко после удачной игры Данилы Юрова на вбрасывании в чужой зоне подхватил шайбу, которая неистово скакала по льду, и, слегка ее обработав, искусно бросил по воротам. Голкипер «Вашингтона» оказался к этому не готов.

Для 34-летнего российского форварда «Миннесоты» сегодняшний матч стал первым в сезоне, в котором он оформил дубль. Последний раз две шайбы за игру он забрасывал еще в январе в прошлом розыгрыше «регулярки», когда выступал за «Детройт Ред Уингз».

Источник: Reuters

Через несколько минут после своего второго гола Тарасенко организовал еще одну голевую атаку, но не стал идти на хет-трик, а сыграл специально на Данилу Юрова, который выступил ассистентом в обеих шайбах Владимира. Опытный форвард «Уайлд» сотворил самый настоящий шедевр: на скорости вошел в зону, спрятал шайбу от защитника «Вашингтона» Расмуса Сандина и, добравшись до ворот, сделал скрытый пас на пятак, куда накатывал Юров. Данила, проводящий свой дебютный сезон в НХЛ, с близкого расстояния «прошил» вратаря.

Точку в матче «Миннесота» поставила без участия россиян: «Уайлд» не просто не дали «столичным» реализовать большинство, но и сами забили в меньшинстве усилиями Мэтта Болди.

В итоге 5:0 — «Миннесота» одержала пятую победу подряд, а «Вашингтон» потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах чемпионата. За этот отрезок «Кэпс» пропустили 15 шайб и откатились на несколько позиций вниз в турнирной таблице.

Теперь команда Карбери не входит в число лидеров Столичного дивизиона, а ее зависимость от голов Овечкина выглядит все более явной. Александр Михайлович впервые в сезоне не забил в пяти матчах подряд. Свои последние на данный момент шайбы лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ забросил порядка двух недель назад на выезде в Сан-Хосе. Впереди у «Вашингтона» два домашних матча подряд. «Кэпиталз» примут «Детройт» и «Торонто Мейпл Лифс».

Автор: Андрей Сенченко

Миннесота
5:0
1:0, 1:0, 3:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
17.12.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena, 18044 зрителя
Главные тренеры
Джон Хайнс
Спенсер Карбери
Вратари
Филип Густавссон
Чарли Линдгрен
1-й период
02:09
Владимир Тарасенко
(Данила Юров, Брок Фэйбер)
11:39
Данила Юров
17:55
Расмус Сандин
2-й период
31:53
Мартин Фехервари
32:51
Кирилл Капризов
(Юэль Эрикссон Эк, Куинн Хьюз)
37:23
Джейкоб Чикран
3-й период
44:23
Владимир Тарасенко
(Данила Юров)
48:53
Данила Юров
(Владимир Тарасенко)
52:44
Давид Иржичек
54:12
Мэтт Болди
(Мэтт Кирстед)
55:22
Алексей Протас
Статистика
Миннесота
Вашингтон
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
