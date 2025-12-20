Дубль и победный буллит Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нью-Йорке завершилась по итогам серии буллитов со счетом 5:4 (1:0, 1:4, 2:0, 0:0, 1:0). В составе победителей дублем отметился российский нападающий Артемий Панарин (20-я, 33-я минуты), также отличились Винсент Трочек (50) и Мика Зибанежад (58).
У «Филадельфии» шайбы забросили Трэвис Сэнхайм (27), Оуэн Типпетт (28), Тревор Зеграс (31) и Родриго Аболс (35). Панарин также реализовал победный буллит в послематчевой серии.
Панарин забросил 12-ю и 13-ю шайбы в сезоне, всего в его активе 36 очков в 36 играх. Форвард с 315 голами занял чистое 11-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ, обойдя Павла Дацюка.
Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился в матче результативной передачей.
«Филадельфия», набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, где «Рейнджерс» с 40 баллами располагается на шестой строчке.
Майк Салливан
Рик Токкет
Игорь Шестеркин
(00:00-65:00)
Самуэль Эрссон
(00:00-65:00)
13:57
Карл Грундстрем
19:24
Артемий Панарин
(Мика Зибанежад)
25:17
Уилл Куилль
26:42
Трэвис Санхейм
(Денвер Барки, Матвей Мичков)
27:05
Оуэн Типпетт
(Кэмерон Йорк, Денвер Барки)
30:15
Артемий Панарин
30:18
Тревор Зеграс
(Джейми Драйсдейл, Ноа Кэйтс)
32:23
Артемий Панарин
33:48
Бреннан Отманн
33:48
Николя Делорье
33:48
Николя Делорье
34:36
Родриго Аболс
(Трэвис Санхейм)
36:08
Ноа Лаба
44:16
Ник Силер
49:13
Винс Трочек
(Джей Ти Миллер, Гейб Перро)
57:00
Расмус Ристолайнен
57:26
Мика Зибанежад
(Скотт Морроу, Уилл Куилль)
60:08
Артемий Панарин
64:09
Скотт Морроу
победный бросок: Артемий Панарин
(Рейнджерс)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит