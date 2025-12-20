Ричмонд
Дубль и победный буллит Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»

«Рейнджерс» обыграли «Филадельфию» благодаря дублю Панарина.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Нью-Йорке завершилась по итогам серии буллитов со счетом 5:4 (1:0, 1:4, 2:0, 0:0, 1:0). В составе победителей дублем отметился российский нападающий Артемий Панарин (20-я, 33-я минуты), также отличились Винсент Трочек (50) и Мика Зибанежад (58).

У «Филадельфии» шайбы забросили Трэвис Сэнхайм (27), Оуэн Типпетт (28), Тревор Зеграс (31) и Родриго Аболс (35). Панарин также реализовал победный буллит в послематчевой серии.

Панарин забросил 12-ю и 13-ю шайбы в сезоне, всего в его активе 36 очков в 36 играх. Форвард с 315 голами занял чистое 11-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ, обойдя Павла Дацюка.

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился в матче результативной передачей.

«Филадельфия», набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, где «Рейнджерс» с 40 баллами располагается на шестой строчке.

Рейнджерс
5:4
1:0, 1:4, 2:0, 0:0
Б
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
20.12.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Рик Токкет
Вратари
Игорь Шестеркин
(00:00-65:00)
Самуэль Эрссон
(00:00-65:00)
1-й период
13:57
Карл Грундстрем
19:24
Артемий Панарин
(Мика Зибанежад)
2-й период
25:17
Уилл Куилль
26:42
Трэвис Санхейм
(Денвер Барки, Матвей Мичков)
27:05
Оуэн Типпетт
(Кэмерон Йорк, Денвер Барки)
30:15
Артемий Панарин
30:18
Тревор Зеграс
(Джейми Драйсдейл, Ноа Кэйтс)
32:23
Артемий Панарин
33:48
Бреннан Отманн
33:48
Николя Делорье
33:48
Николя Делорье
34:36
Родриго Аболс
(Трэвис Санхейм)
36:08
Ноа Лаба
3-й период
44:16
Ник Силер
49:13
Винс Трочек
(Джей Ти Миллер, Гейб Перро)
57:00
Расмус Ристолайнен
57:26
Мика Зибанежад
(Скотт Морроу, Уилл Куилль)
Овертайм
60:08
Артемий Панарин
64:09
Скотт Морроу
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Артемий Панарин
(Рейнджерс)
Статистика
Рейнджерс
Филадельфия
Штрафное время
15
13
Игра в большинстве
4
5
Голы в большинстве
1
2
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит