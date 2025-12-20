Дубль и победный буллит Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»

Панарин забросил 12-ю и 13-ю шайбы в сезоне, всего в его активе 36 очков в 36 играх. Форвард с 315 голами занял чистое 11-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ, обойдя Павла Дацюка.