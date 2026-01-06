Овечкин установил рекорд НХЛ по голам на домашней арене

В матче с «Анахаймом» (7:4) Овечкин забросил две шайбы, доведя показатель до 350 голов. Россиянин обошел канадца Горди Хоу (348).
В нынешнем сезоне на счету Овечкина 17 шайб и 19 передач в 43 матчах. Россиянин довел общее количество заброшенных шайб в НХЛ до 914, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в лиге с учетом плей-офф до 25 шайб.
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
6.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17560 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джоэль Кенневилль
Вратари
Чарли Линдгрен
Петр Мразек
(00:00-40:00)
Лукаш Достал
(40:00-58:21)
Лукаш Достал
(58:46-59:10)
Лукаш Достал
(c 59:18)
1-й период
00:40
Александр Овечкин
06:33
Крис Крайдер
(Олен Зеллвегер)
06:38
Брэндон Дюхейм
06:38
Джейкоб Труба
10:29
Алекс Киллорн
15:56
Джастин Сурдиф
(Мэтт Рой, Коннор Макмайкл)
18:58
Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл)
2-й период
20:00
Мартин Фехервари
20:17
Лео Карлссон
25:21
Дилан Макилрат
25:21
Росс Джонстон
25:54
Райан Леонард
(Коннор Макмайкл, Джастин Сурдиф)
27:30
Джастин Сурдиф
(Райан Леонард, Коннор Макмайкл)
28:52
Александр Овечкин
(Мартин Фехервари, Джон Карлсон)
31:51
Райан Строум
32:56
Алекс Киллорн
(Росс Джонстон)
34:12
Джейкоб Труба
(Трой Терри)
38:16
Райан Леонард
39:45
Джон Карлсон
3-й период
49:22
Бекетт Сенекке
(Джексон Лакомб, Каттер Готье)
58:46
Джон Карлсон
(Мартин Фехервари, Ник Дауд)
59:18
Александр Овечкин
(Джастин Сурдиф)
Статистика
Вашингтон
Анахайм
Штрафное время
16
14
Игра в большинстве
2
3
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит
