Российский форвард Гребенкин оформил «хет-трик Горди Хоу» в матче «Филадельфия» — «Анахайм»

Сегодня, 7 января, в США состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия» на своем льду нанесла поражение «Анахайму» со счетом 5:2.

Источник: Getty Images

Результативной игра получилась для российского нападающего «Флайерз» Никиты Гребенкина.

Он сделал ассист, забросил одну шайбу (в пустые ворота), а также поучаствовал в массовой потасовке, где успел нанести и пропустить пару ударов от двух соперников сразу, оформив тем самым «хет-трик Горди Хоу».

В эпизоде с дракой россиянин вступился за своего одноклубника, которого впечатали в борт: Никита обогнал Радко Гудаса в погоне за шайбой, после чего тот решил отыграться на Ноа Кейтсе.

Филадельфия
5:2
2:1, 2:0, 1:1
Анахайм
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
7.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 19415 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Джоэль Кенневилль
Вратари
Даниэл Владарж
Лукаш Достал
(00:00-58:06)
Лукаш Достал
(c 58:46)
1-й период
02:38
Ноа Кэйтс
02:38
Ноа Кэйтс
02:38
Ноа Кэйтс
02:38
Дженсен Харкинс
04:15
Каттер Готье
(Трой Терри, Джексон Лакомб)
04:21
Тревор Зеграс
08:09
Трой Терри
10:22
Тревор Зеграс
(Кристиан Дворак, Трэвис Конекны)
12:49
Командный штраф
14:23
Тревор Зеграс
(Шон Кутюрье, Кэмерон Йорк)
18:08
Бекетт Сенекке
2-й период
21:15
Кэмерон Йорк
(Никита Гребенкин, Ноа Кэйтс)
22:39
Росс Джонстон
22:39
Росс Джонстон
29:23
Лео Карлссон
34:40
Трэвис Санхейм
(Ноа Кэйтс)
3-й период
40:09
Шон Кутюрье
41:25
Алекс Киллорн
(Джексон Лакомб, Трой Терри)
47:51
Гарнет Хэтэуэй
47:51
Радко Гудас
48:14
Джейкоб Труба
49:29
Крис Крайдер
55:46
Радко Гудас
58:46
Никита Гребенкин
Статистика
Филадельфия
Анахайм
Штрафное время
26
39
Игра в большинстве
8
3
Голы в большинстве
1
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит