Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.24
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.30
П2
5.19
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
2
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Торонто
2
П1
X
П2

Форвард «Миннесоты» Капризов преодолел отметку в 50 очков в сезоне НХЛ

Он отметился двумя результативными передачами в матче против «Сиэтла».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал две результативные передачи в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтла».

Матч завершился победой «Миннесоты» в овертайме со счетом 3:2. В составе гостей шайбы забросили Райан Хартман (6-я минута), Брок Фэйбер (16) и Матс Цуккарелло (63). У хозяев отличились Адам Ларссон (44) и Мэттью Бенирс (50).

Капризов преодолел отметку в 50 набранных очков в сезоне, в активе россиянина теперь 24 шайбы и 27 передач в 45 матчах. В текущем регулярном чемпионате форвард «Миннесоты» занимает второе место в списке лучших бомбардиров среди россиян, уступая лишь нападающему Никите Кучерову из «Тампы», на счету которого 61 очко (20 шайб + 41 передача) после 38 встреч.

«Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 60 очков в 45 матчах. «Сиэтл» идет третьим в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 48 очков после 42 встреч.

В следующем матче «Миннесота» 11 января примет «Нью-Йорк Айлендерс», «Сиэтл» в этот же день на выезде встретится с «Каролиной».

В другом матче игрового дня «Бостон» одержал домашнюю победу над «Калгари» (4:1), российский форвард хозяев Марат Хуснутдинов отметился результативной передачей.

Сиэтл
2:3
0:2, 0:0, 2:0
ОТ
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
9.01.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Climate Pledge Arena, 17151 зритель
Главные тренеры
Дэн Байлсма
Джон Хайнс
Вратари
Филипп Грубауэр
(00:00-62:09)
Йеспер Валльстедт
(00:00-62:09)
1-й период
05:00
Райан Хартман
(Кирилл Капризов)
10:06
Адам Ларссон
15:54
Брок Фэйбер
(Куинн Хьюз, Мэтт Болди)
16:36
Райан Хартман
3-й период
43:13
Адам Ларссон
(Винс Данн)
46:49
Джейкоб Миддлтон
48:48
Яков Тренин
49:07
Мэттью Бенайерс
(Джаред Маккэн, Винс Данн)
Овертайм
62:09
Матс Зуккарелло
(Кирилл Капризов, Брок Фэйбер)
Статистика
Сиэтл
Миннесота
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
