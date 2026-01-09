Форвард «Миннесоты» Капризов преодолел отметку в 50 очков в сезоне НХЛ

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал две результативные передачи в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтла».
Матч завершился победой «Миннесоты» в овертайме со счетом 3:2. В составе гостей шайбы забросили Райан Хартман (6-я минута), Брок Фэйбер (16) и Матс Цуккарелло (63). У хозяев отличились Адам Ларссон (44) и Мэттью Бенирс (50).
Капризов преодолел отметку в 50 набранных очков в сезоне, в активе россиянина теперь 24 шайбы и 27 передач в 45 матчах. В текущем регулярном чемпионате форвард «Миннесоты» занимает второе место в списке лучших бомбардиров среди россиян, уступая лишь нападающему Никите Кучерову из «Тампы», на счету которого 61 очко (20 шайб + 41 передача) после 38 встреч.
«Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 60 очков в 45 матчах. «Сиэтл» идет третьим в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 48 очков после 42 встреч.
В следующем матче «Миннесота» 11 января примет «Нью-Йорк Айлендерс», «Сиэтл» в этот же день на выезде встретится с «Каролиной».
В другом матче игрового дня «Бостон» одержал домашнюю победу над «Калгари» (4:1), российский форвард хозяев Марат Хуснутдинов отметился результативной передачей.
Дэн Байлсма
Джон Хайнс
Филипп Грубауэр
(00:00-62:09)
Йеспер Валльстедт
(00:00-62:09)
05:00
Райан Хартман
(Кирилл Капризов)
10:06
Адам Ларссон
15:54
Брок Фэйбер
(Куинн Хьюз, Мэтт Болди)
16:36
Райан Хартман
43:13
Адам Ларссон
(Винс Данн)
46:49
Джейкоб Миддлтон
48:48
Яков Тренин
49:07
Мэттью Бенайерс
(Джаред Маккэн, Винс Данн)
62:09
Матс Зуккарелло
(Кирилл Капризов, Брок Фэйбер)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит