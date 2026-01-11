Панарин вышел на чистое седьмое место по очкам в НХЛ среди россиян

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин единолично занял седьмую строчку по набранным очкам среди россиян в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Панарин отметился результативной передачей в гостевой игре с «Бостоном» (2:10). Набранное очко стало 919-м (318 шайб + 601 передача) для форварда «Рейнджерс», что позволило ему обойти Павла Дацюка, на счету которого 918 очков (314 шайб + 604 передачи).
Лидирует в списке российских бомбардиров НХЛ Александр Овечкин (1 661 очко). Далее идут Евгений Малкин (1 377), Сергей Федоров (1 179), Никита Кучеров (1 059), Александр Могильный (1 032) и Алексей Ковалев (1 029).
Панарину 34 года. Ранее он выступал в НХЛ за «Чикаго» и «Коламбус», в России был игроком подмосковного «Витязя», казанского «Ак Барса» и петербургского СКА, с которым в 2015 году стал обладателем Кубка Гагарина. Вместе со сборной России нападающий один раз выиграл серебро (2015) и дважды бронзу (2016, 2017) чемпионатов мира.
Марко Штурм
Майк Салливан
Джереми Суэймен
Джонатан Куик
(00:00-31:26)
Спенсер Мартин
(c 31:26)
01:24
Мика Зибанежад
(Артемий Панарин, Мэттью Робертсон)
02:31
Марат Хуснутдинов
(Хенри Йокихарью, Давид Пастрняк)
07:16
Павел Заха
(Чарли Макэвой)
18:03
Мика Зибанежад
18:48
Джей Ти Миллер
19:27
Павел Заха
(Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм)
22:12
Фрейзер Минтен
(Алекс Стивс, Виктор Арвидссон)
24:54
Винс Трочек
26:41
Марат Хуснутдинов
(Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм)
31:26
Павел Заха
(Кейси Миттельштадт)
31:29
Марк Кастелич
31:29
Марк Кастелич
31:29
Сэм Кэррик
33:05
Мейсон Лорей
34:04
Джей Ти Миллер
(Мика Зибанежад, Винс Трочек)
35:47
Чарли Макэвой
(Джонатан Аспирот, Давид Пастрняк)
43:51
Марат Хуснутдинов
(Давид Пастрняк, Никита Задоров)
47:34
Эндрю Пик
47:34
Эндрю Пик
47:34
Сэм Кэррик
51:26
Фрейзер Минтен
(Давид Пастрняк, Марат Хуснутдинов)
55:45
Уилл Куилль
58:24
Шон Керали
58:24
Уилл Куилль
58:31
Марат Хуснутдинов
(Хенри Йокихарью, Фрейзер Минтен)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит