Панарин вышел на чистое седьмое место по очкам в НХЛ среди россиян

Панарину 34 года. Ранее он выступал в НХЛ за «Чикаго» и «Коламбус», в России был игроком подмосковного «Витязя», казанского «Ак Барса» и петербургского СКА, с которым в 2015 году стал обладателем Кубка Гагарина. Вместе со сборной России нападающий один раз выиграл серебро (2015) и дважды бронзу (2016, 2017) чемпионатов мира.