Чех Гертл из «Вегаса» признан первой звездой недели в НХЛ

Третьей звездой стал чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, который также завершил неделю с 9 (2+7) очками, он помог команде победить в трех из четырех матчей. В игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» (10:2) он стал третьим в истории команды игроком, отметившимся шестью голевыми передачами.