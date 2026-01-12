Чех Гертл из «Вегаса» признан первой звездой недели в НХЛ

Чех стал самым результативным игроком недели, набрав 9 очков (3 гола + 6 передач) в четырех матчах, и помог клубу завершить неделю без поражений. С 18 голами он является лучшим снайпером команды в сезоне.
Второй звездой недели лига признала голкипера «Детройт Ред Уингз» Джона Гибсона. Американец помог команде выиграть все три матча недели, в среднем отражая 95,5% бросков по воротам. В матче против «Монреаля» (4:0) он оформил 27-й в карьере шатаут.
Третьей звездой стал чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, который также завершил неделю с 9 (2+7) очками, он помог команде победить в трех из четырех матчей. В игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» (10:2) он стал третьим в истории команды игроком, отметившимся шестью голевыми передачами.