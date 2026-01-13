Америка чествовала русскую легенду. Великий Федоров вошел в историю

После чемпионского для «Детройта» сезона-1996/97 Федоров и клуб вступили в конфликт на почве переговоров о новом контракте. «Ред Уингз» не могли обеспечить россиянина теми финансовыми условиями, которые он требовал, хотя владельцы клуба очень желали сохранить звездного хоккеиста в команде. После того, как Федоров отклонил несколько предложений от «краснокрылых» и даже объявил о забастовке, на россиянина вдруг вышли «Харрикейнз», чей босс находился в плохих отношениях с владельцами «Детройта». «Ураганы» сделали исторический оффершит — 38 миллионов долларов за шесть лет. Сама зарплата по условиям того контракта составляла бы лишь 2 млн долларов, но зато 14 млн долларов хоккеист получил бы сразу в качестве подписного бонуса, а еще 12 млн долларов — в случае выхода «Каролины» в полуфинал Кубка Стэнли.