Америка чествовала русскую легенду. Великий Федоров вошел в историю

Игровой номер Сергея Федорова был официально выведен «Детройтом» из обращения. «Ред Уингз» в полной мере признали величие легендарного российского хоккеиста.
Сергей Федоров — в списке величайших!
Грандиозный вечер для всего российского и советского, а также мирового хоккея состоялся сегодня в штате Мичиган. Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» официально вывел из обращения легендарный 91-й номер Сергея Федорова. Теперь этот номер в «Ред Уингз» навсегда закреплен за Сергеем Викторовичем.
Поистине историческому событию «Детройт» уделил огромное внимание и проработал все до мелочей. На протяжении последних суток весь Мичиган буквально пестрил знаменитым номером Федорова. Его «91» на красно-белом фоне украсили фасады зданий в штате и спортивных арен в Детройте. «Ред Уингз» честь россиянина стилизовали арену в честь Сергея Викторовича, а сама церемония вышла грандиозной.
На ледовую площадку прославленный русский хоккеист прибыл на культовом бордовом Chevrolet Corvette четвертого поколения. По признанию самого Федорова, этот автомобиль по сей день является его любимым, и его он хотел приобрести в Москве, но на данный момент сосредоточен на семье, а не машинах.
В центре площадки Федорова приветствовали легенды и руководители клуба, супруга Сергея Викторовича Карина вместе с их детьми Александрой и Виктором, а также товарищи россиянина по «Ред Уингз». В их числе — Владимир Константинов, пострадавший в страшной трагедии после легендарного чемпионства «Детройта» в 1997 году.
Константинов приветствовал Федорова, сидя в инвалидном кресле. Сергей Викторович же в ходе торжественной речи отдельно выделил легенд знаменитой «Русской Пятерки» Вячеслава Фетисова, Вячеслава Козлова, Игоря Ларионова и Константинова, с которым герой праздника трогательно обнялся.
Имя Сергея Федорова долго и громко скандировали фанаты «Детройта». Им перед церемонией Сергей Викторович посвятил открытое письмо, в котором выразил свою благодарность за то, как его приняли в Америке.
«Как вчера, помню, как покинул Советский Союз и сел на самолет, который мистер Илич отправил за мной в Детройт. Мне тогда было 20 лет, в моей голове было множество мыслей, но я был рад начать новую главу под названием “Детройт Ред Уингз”. Я ни о чем не жалел. Я сделал правильный выбор, чтобы играть для замечательных болельщиков. Я безмерно благодарен за эту невероятную честь. Спасибо “Ред Уингз” и всем, кто дал возможность играть за такую историческую команду. Спасибо, хоккейный город. Навсегда с “красными крыльями” в сердце», — написал Федоров.
Те же мысли он повторил и в своей торжественной речи. Отныне Сергей Федоров стал девятым игроком в истории «Детройта», чей игровой номер был выведен из обращения. Ранее эта честь была оказана Терри Савчуку (1-й номер), Реду Келли (4-й), Никласу Лидстрему (5-й), Теду Линдсею (7-й), Горди Хоу (9-й), Алексу Дельвеккьо (10-й), Сиду Абелю (12-й) и Стиву Айзерману (19-й).
«За все то время, что я был связан с “Детройтом”, и до сих пор я и представить не мог, что окажусь среди этих легенд. Я невероятно горжусь, что имел честь играть в свитере “Ред Уингз”. Я никогда не забуду то, что вы мне дали. Я до конца жизни буду помнить этот момент!» — сказал Федоров.
Признание ошибки
О том, что «Детройт» выведет из обращения номер Сергея Федорова, стало известно еще в августе. Сама же торжественная церемония состоялась перед матчем «Ред Уингз» против «Каролины Харрикейнз». Совпадение или нет, но в выборе конкретной игры есть небольшой символизм. «Каролина» в свое время повлияла на ход карьеры российского форварда.
После чемпионского для «Детройта» сезона-1996/97 Федоров и клуб вступили в конфликт на почве переговоров о новом контракте. «Ред Уингз» не могли обеспечить россиянина теми финансовыми условиями, которые он требовал, хотя владельцы клуба очень желали сохранить звездного хоккеиста в команде. После того, как Федоров отклонил несколько предложений от «краснокрылых» и даже объявил о забастовке, на россиянина вдруг вышли «Харрикейнз», чей босс находился в плохих отношениях с владельцами «Детройта». «Ураганы» сделали исторический оффершит — 38 миллионов долларов за шесть лет. Сама зарплата по условиям того контракта составляла бы лишь 2 млн долларов, но зато 14 млн долларов хоккеист получил бы сразу в качестве подписного бонуса, а еще 12 млн долларов — в случае выхода «Каролины» в полуфинал Кубка Стэнли.
Не сумев оспорить этот ход «ураганов», «Детройт» все-таки повторил эти условия и подписал с россиянином новый контракт, взяв ради этого кредит в банке. Вложение оправдало себя: с тех пор Федоров помог «Ред Уингз» выиграть еще два Кубка Стэнли. Но по истечении срока того контракта хоккеист все же покинул клуб, после чего поиграл в НХЛ до 2009 года за «Анахайм Майти Дакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным. В этих командах карьера Федорова и близко не была столь же яркой, сколько в Детройте. Со временем Сергей Викторович признался, что совершил ошибку.
«Я бы хотел сделать шаг назад. Понимаю, что тогда я принял неверное решение покинуть клуб. Дело даже не в самом уходе, а в деловой стороне вопроса. Я очень сожалею об этом. Мне следовало провести как можно больше времени в “Ред Уингз”. Впрочем, пока не попробуешь — не узнаешь, что это», — цитирует Федорова пресс-служба «Детройта».
За всю свою карьеру в «Ред Уингз» он набрал 954 очка (400 голов и 554 передачи) в 908 матчах в чемпионатах НХЛ. По сей день он входит в шестерку лучших бомбардиров клуба в «регулярках» лиги. В плей-офф же Федоров набрал 163 балла (50+113) в 162 играх, что является третьим лучшим результатом в клубной истории. Вместе с «Ред Уингз» Федоров кроме трех Кубков Стэнли он выиграл такие почетные индивидуальные награды, как «Харт Трофи» (1994 год), «Тед Линдсей Эворд» (1994) и «Селки Трофи» (1994, 1996). В 2015 году россиянина ввели в Зал хоккейной славы в Торонто.
В рамках торжественной церемонии Сергею Федорову подарили памятный игровой свитер «Детройта», а также кастомизированные белые коньки. Этот подарок — особенный, ведь сам Сергей Викторович в период своей карьеры в «Ред Уингз» выделялся в том числе и особенными белыми коньками от знаменитого американского бренда. К слову, нынешние хоккеисты «Детройта» на разминку перед матчем против «Каролины» вышли в коньках, стилизованных под те знаменитые белые коньки Федорова, а также оделись в джерси с фамилией россиянина. Это и есть символизм.
На радость Сергею Викторовичу «Детройт» добыл победу в результативном матче. Без драмы не обошлось: «Ред Уингз» вели со счетом 3:0 после первых двух периодов, но «Каролина» в течение третьей 20-минутки смогла отыграться и перевести игру в овертайм. В концовке овертайма хозяева благодаря голу Эндрю Коппа все же добыли победу, а Федоров не скрывал своей бурной радости.
Следующий — Овечкин?
За всю историю НХЛ Сергей Федоров стал лишь третьим российским хоккеистом, чей игровой номер был официально выведен из обращения клубом лиги. В 2013 году такой чести удостоился Павел Буре, чью «десятку» за россиянином закрепил «Ванкувер Кэнакс», а в 2022 году то же самое сделал «Даллас Старз», который вывел из обращения 56-й номер Сергея Зубова. Формально к этой категории можно отнести и 16-й номер Владимира Константинова: «Детройт» его не выводил из обращения, но после трагической аварии, в которой Константинов получил инвалидность, номер прославленного российского защитника никем не используется в «Ред Уингз».
Среди тех, кто может стать следующим после Федорова хоккеистом из России, чей игровой номер будет выведен клубом НХЛ, в первую очередь выделяется Александр Овечкин. Лучшего снайпера в истории чемпионатов лиги Сергей Викторович, кстати, лично приглашал на торжественную церемонию в Детройте. Но на ней Овечкин не присутствовал: завтра у его «Вашингтона» состоится матч против «Монреаль Канадиенс» в столице США, но Александр Михайлович обратился к своему давнему товарищу посредством видеопоздравления.
Овечкин и Федоров провели два совместных сезона в Вашингтоне, а в 2008-м принесли России историческое золото чемпионата мира. Кроме Овечкина, кстати, видеопоздравления Федорову последовали от Константинова и Игоря Ларионова, который в настоящее время является главным тренером петербургского СКА.
Сам Сергей Викторович убежден, что знаменитый 8-й игровой номер Александра Овечкина обязательно будет выведен из обращения в «Вашингтоне».
«К гадалке не ходи, что “восьмерку” Александра Овечкина в будущем тоже выведут из обращения», — заявил Федоров РИА Новости.
Того же мнения придерживаются и в Америке.
«Я ожидаю, что такая же честь будет оказана и Александру Овечкину», — сказал РИА Новости заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.
При этом в НХЛ осторожничают с вопросами о том, готовы ли закрепить за Овечкиным его «восьмерку» во всей лиге. До сих пор такой чести удостоился лишь Уэйн Гретцки, чей 99-й номер выведен из обращения во всех клубах НХЛ.
Сам же Александр Овечкин в своем стиле предпочитает не говорить о том, что зависит не от него лично.
«Что касается идеи вывести мой номер в “Кэпиталз”, то позвоните в “Вашингтон” и узнайте про это», — ответил Овечкин на вопрос корреспондента РИА Новости.