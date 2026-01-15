«Уехать из Детройта было огромной ошибкой»: сильная речь Федорова о своем пути

«Детройт» провел церемонию в честь Сергея Федорова в понедельник, 12 января. «Ред Уингз» посвятили легенде клуба день матча с «Каролиной». Торжество получилось масштабным и эмоциональным.
№ 91 — девятый избранный в «Ред Уингз»
Федоров выступал за «Детройт» с 1990-го по 2003 год. «Ред Уингз» выбрали центрфорварда в четвертом раунде драфта НХЛ-1989 под общим 74-м номером и организовали его побег в июле следующего года. 20-летний хоккеист исчез из сборной после выставочного матча СССР и США на Играх Доброй воли в Портленде и перелетел с западного на восточное побережье Америки.
Федоров в сезоне-1993/94 стал первым из выросших за пределами Северной Америки обладателем призов самому ценному и выдающемуся игроку НХЛ. Россиянин к «Харт Трофи» и «Лестер Пирсон Эворд» (сейчас «Тед Линдсей Эворд») уникальным образом добавил первую из двух наград «Селке Трофи» лучшему нападающему оборонительного плана. Звезда «Красных крыльев» установил стандарт универсального форварда за счет сочетания высочайшего мастерства, блеска в атаке и надежности в обороне с важными решениями в ключевые моменты матчей, появлялся в большинстве и меньшинстве, выходил на всех позициях для полевых игроков.
Легендарный тренер Скотти Боумэн в конце октября 1995-го создал знаменитую Русскую пятерку: в одном звене объединились Федоров, Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов, Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов. Воспитанники советского хоккея вместе с партнерами принесли клубу Оригинальной шестерки долгожданный Кубок Стэнли, вернули чашу в Детройт после 42-летней титульной засухи и внесли вклад в трансформацию Города моторов в Хоккейный город. «Ред Уингз» с Сергеем трижды становились чемпионами — в 1997, 1998 и 2002 году. После этого детройцы в 2008-м пополнили коллекцию еще одним, одиннадцатым в истории Кубком.
Федоров выступал за главный клуб карьеры на протяжении 13 лет. При подписании контракта в олимпийском сезоне-1997/98 центрфорвард прошел через многомесячную забастовку и в феврале вынудил боссов «Детройта» повторить предложение «Каролины». Расставание в 2003 году получилось болезненным, россиянин покинул ставший родным город в поисках лучших условий. Нападающий далее играл за «Анахайм», «Коламбус» и «Вашингтон» и всего провел в лиге 18 сезонов.
Федоров закончил североамериканскую карьеру в 2009 году в статусе самого результативного россиянина в истории — 1179 очков, 483 гола и 696 передач в 1248 матчах регулярного чемпионата, 176 (52+124) очков в 183 играх плей-офф. В «Детройте» — 954 очка, 400 голов и 554 передачи в 908 матчах в НХЛ, 163 (50+113) очка в 162 играх Кубка Стэнли.
«Ред Уингз» приняли решение вывести из обращения номер Федорова почти через 23 года после заключительного матча форварда в форме с «крылатым колесом» и спустя 11 лет после его введения в Зал славы хоккея. В Торонто чествовали легенду в 2015-м в первый доступный год после завершения карьеры. Сергей играл в Детройте на знаменитой «Джо Луис Арене», в 2017-м клуб переехал на новую «Литтл Сизарс Арену». Теперь под ее сводами появился символический свитер с фамилией россиянина и цифрами 9−1.
Федоров на пресс-конференции перед торжеством на вопрос о значении Детройта ответил просто и несколько раз повторил: это дом. Россиянин вернулся к истории выбора игрового номера в НХЛ и связал его с цифрами 8−9 предшественника Александра Могильного по году отъезда, добавил единицу из-за нежелания выходить на лед с «нулем» и стремления смотреть вперед, увидел в числах из десятого десятка свидетельство звездного статуса после Уэйна Гретцки. Сергей Викторович также подчеркнул важность концентрации на одном деле в каждый период жизни, поэтому не расстроен из-за того, что собственные дети не видели его на льду. Они могут изучить хайлайты — пусть пока интерес вызывают футболисты Месси и Роналду, а также Александр Овечкин и какие угодно хоккеисты, кроме игр 91-го номера. Сейчас у семьи появилась возможность оценить значимость экс-хоккеиста «Ред Уингз».
В «Детройте» за вековую историю вывели из обращения девятый номер. До Федорова такой чести удостоились Терри Савчук, Ред Келли, Тед Линдсей, Горди Хоу, Алекс Дельвеккио, Сид Абель, а также Стив Айзерман и Никлас Лидстрем. Бывшие одноклубники россиянина и наследники других легенд стали специальными гостями церемонии. Компанию Айзерману и Лидстрему составил Владимир Константинов. Места в первом ряду рядом с миссис Мариан Илич и ее сыном Крисом заняли близкие Сергея — жена Карина, дочь Александра и сын Виктор, на трибунах остались мать Наталья и брат Федор. На втором плане в полумраке остались партнеры по звездной команде и игроки актуального состава «крыльев».
Федоров появился на арене в бордовом «Корветте» и в любимой машине расположился на пассажирском кресле. Рядом с символическими джерси в рамке его ждал еще один сюрприз из игровой карьеры — знаменитые белые коньки.
Легендарный капитан, исполнительный вице-президент и генменеджер «Детройта» Айзерман выступил от лица семьи Илич и всех партнеров, отдельно обратился к близким Федорова с парой слов на русском «Добро пожаловать». Канадец вспомнил, как увидел Сергея на ЧМ-1989 в Стокгольме — к счастью, скауты «Ред Уингз» тогда тоже обратили внимание на 19-летнего русского форварда, который затем написал большую историю. Экс-форвард подчеркнул: россиянин играл на высочайшем уровне с таким сочетанием мастерства, скорости и мощи, что поражал всю скамейку без возможности остальным повторить подобное.
Айзерман перечислил несколько из увиденных хайлайтов Федорова в «Детройте» и начал с первого гола в НХЛ 4 октября 1990-го в матче с «Нью-Джерси». Канадец ярко описал точный бросок россиянина под перекладину со стремительно вылетевшей обратно шайбой в овертайме шестой игры на грани вылета в серии с «Миннесотой» в 1992-м — к счастью, в том году появился видеопросмотр и помог зафиксировать спасительное взятие ворот. Капитан выделил сезон-1993/94 с 56 голами, 120 очками и тремя индивидуальными наградами универсального исполнителя. Не менее эффектно экс-форвард обратился к пяти шайбам одноклубника за один домашний матч 26 декабря 1996-го с «Вашингтоном»: он завершился со счетом 4 — у «Кэпиталз», у Сергея — 5, словно победу могла принести одна Русская пятерка без голкипера. Нападающий также оценил значение победного гола партнера на старте финала Кубка Стэнли в 1997-м на пути к 4−0 в серии с «Филадельфией». В целом один плеймейкер из списка 100 лучших в истории НХЛ о другом заметил: все были в восторге от Русской пятерки, куда также входили «Влади, Слава, Игорь и Коззи», а он сам был впечатлен взаимодействием с легендой в одном звене в плей-офф в 2002-м с третьим совместным чемпионством.
Отдельная часть церемонии — видеообращения бывших одноклубников, менеджеров и соперников. Этот звездный ряд закрыли Овечкин, Константинов с коротким пожеланием и Ларионов. После этого главная звезда вечера обратился к арене со своей речью. Торжество завершилось подъемом под своды красного джерси с 91-м номером и фамилией легенды.
Речь Федорова
Федоров перед выступлением в очередной раз поприветствовал «Литтл Сизарс Арену» и насладился длительной овацией и скандированием трибун. Легенда завел публику своими эмоциями, делал паузы и запускал новые волны восторга или смеха, оглядывался на родных и близких, активно аплодировал и двигался дальше.
— Вау! Спасибо. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием: я хоккеист, а не оратор. (Оборачивается и смотрит на трибуны.) Что за невероятный вечер! Трудно выразить словами, что значит для меня быть здесь перед вами. Я тронут и польщен, по ощущениям я совсем не ожидал такого.
Прежде чем поблагодарить людей здесь, в Детройте, хочу стартовать с самого начала. Когда появился в лиге, я покинул свою родину, насовсем. Мне было 20 лет, я уехал от мамы и папы, младшего брата, своей страны. Я приземлился в Детройте больше 30 лет назад. Не знал, что принесет мне будущее. Я не знал, что останусь, добьюсь успеха и когда-нибудь заслужу такую любовь, которую дарит этот город. Я просто знал одну вещь: мне нужно работать. Я хотел проявить себя. Никогда не представлял подобного вечера, когда мой номер поднимется под своды и окажется рядом с такими легендами. (Показывает наверх.) Величайшие игроки «Ред Уингз» всех времен смотрят вниз на преданных болельщиков, которые так много для меня значат. Это сюрреалистично в лучшем смысле слова.
Как я получил номер 91? Это было солнечный день в Детройте, я впервые в жизни вошел на «Джо Луис Арену», встретил менеджера по экипировке Марка Бреннана. Пока мы обсуждали экипировку, в раздевалку зашел мой дорогой друг Джо Кошур. (Оборачивается.) Он поздоровался и представился с самой большой улыбкой, которую я когда-либо видел. А когда мы пожали руки, я узнал, что он очень сильный парень. Я тогда понятия не имел, что он — энфорсер [- боец-тафгай]. Люблю тебя, Джои. (Снова оборачивается.) Наконец-то Марк задал мне самый важный вопрос, какой номер я хочу носить. Я на секунду задумался и вежливо ответил: 91-й. Потому что не хотел носить 90-й с нулем на своей спине. Мой товарищ и соотечественник Алекс Могильный носил 89-й, в такой год он присоединился к этой лиге. И Марк просто ответил: «Окей, ты босс». После этого не знал, что и думать. Был просто невероятно взволнован. Мои мысли метались миллионы раз. Я был готов играть в ту же минуту, прямо сейчас. Просто сразу выйти на лед и парить. Вот так я получил 91-й номер.
Теперь — к словам благодарности. Сначала хочу поблагодарить маму и папу. (Оборачивается и машет.) Вы были замечательными, добрыми, невероятными родителями. Вы были терпеливы со мной. Вы учили меня, обеспечивали меня. Вы любили меня и, что самое важное, поддерживали и направляли на пути к моим мечтам. Мои мама и папа всегда были за меня, всю мою жизнь. (Оборачивается и кланяется.) За это благодарен вам от всего сердца. Люблю тебя, мама. Ты — самая лучшая. (Снова оборачивается.).
Мама и папа поддерживали меня в самые важные, решающие моменты с тех пор, как я был совсем юным, 12-летним. Один тренер посмотрел на мою игру в таком возрасте. Сразу после матча он с радостью пригласил меня в самую продвинутую хоккейную школу. Его команда тренировалась на катке с крышей. (Разводит руками.) В то время в моей родной стране было всего несколько крытых катков. Но мне нужно было оставить дом, на этот раз переехать и одному жить в большом городе. Около года мои родители думали, а когда мне исполнилось 13 лет, то спросили, хочу ли я поехать в новый город в погоне за хоккейной мечтой. И ответ не заставил себя долго ждать. Что вы знаете о жизни в таком возрасте? Не так много. (Разводит руками.) Но получить возможность кататься и тренироваться каждый день на крытом катке без необходимости убирать снег на арене час или полтора — такая захватывающая мысль появилась в моей маленькой голове. Это был большой шаг к тому, чтобы заиграть на элитном уровне.
В 17 лет я играл и учился у лучших хоккеистов своей страны. Вы знаете их имена. (Оборачивается.) Я гарантирую, вы знаете, я обещаю! (Выкрикивает.) Их имена — Слава Фетисов, Игорь Ларионов и Владимир Константинов! (Обменивается рукопожатием с Константиновым под овацию.) Вот что сейчас все называют Русской пятеркой в хоккее.
Это невероятное и невообразимое путешествие от моих родителей и маленького родного города в 1300 милях. Это было начало еще более невероятного путешествия. Еще раз спасибо, мама и папа. Я очень вас люблю от всего сердца! (Оборачивается и аплодирует.).
Моему брату. Ты всегда был рядом. Ты помогал мне открывать новый мир. Даже если иногда мы сталкивались лбами [в ссоре], как это положено делать братьям при разногласиях. (Делает пару пауз и разводит руками.) Ты всегда прикрывал мою спину. Ты всегда поддерживал мои интересы в жизни. Я благодарен и люблю тебя очень сильно, спасибо за то, что ты рядом со мной. Спасибо, Федор! (Оборачивается и аплодирует.).
У меня некоторое время есть кое-какие мысли в голове, чем хотелось бы поделиться и прояснить сегодня. Уехать из Детройта, когда я сделал это, было огромной ошибкой. Это моя ответственность.
Есть замечательная вещь, которая произошла из этой ситуации. Она привела меня к встрече любви всей моей жизни — моей жены Карины, которая подарила мне двух замечательных детей, Александры и Виктора. Спасибо. Я очень вас люблю! Вы моя опора. (Обмениваются поцелуями с родными и быстро возвращается.) Я все еще стремителен, не так ли?
Для семьи Илич. Вы — величайшие. (Оборачивается и аплодирует.) Все это произошло исключительно благодаря вам. Задрафтовать русского парня, у которого почти нет шансов присоединиться к команде. Иногда самый большой риск в жизни приносит самую большую награду. С этим риском вы построили династию с четырьмя Кубками Стэнли. (Снова оборачивается и аплодирует.) Вы верили в меня, когда это было действительно важно. Вы поддерживали меня. Вы доверяли мне и помогали освоиться в новой стране. Даже тогда, когда поначалу я не понимал все из того, что вы говорите. Я благодарен за предоставленные мне возможности и ту стабильность, которую вы обеспечивали на каждом этапе моей жизни. Спасибо, что дали мне место, где я могу расти, соревноваться и по сей день называть своим домом. Спасибо, мистер и миссис Илич, Крис и вся ваша семья. (Снова оборачивается и аплодирует.).
Я также хотел бы поблагодарить семьи, представляющие легенд «Ред Уингз». (Оборачивается и аплодирует.) И не могу забыть также [менеджеров клуба] Джимми Девеллано, Кена Холланда и Нила Смита, которые пошли на риск и задрафтовали меня. (Оборачивается и аплодирует.) Спасибо всем моим тренерам, особенно — Скотти Боумэну. (Аплодирует.) Спасибо за то, что вели и наставляли меня по ходу карьеры и, конечно же, [во время розыгрышей] Кубка Стэнли.
Моим партнерам по команде. Вы сформировали всю мою карьеру. Вы бросали мне вызов, подталкивали и помогали расти, вне зависимости от того, хотел я этого в тот день или нет. (Оборачивается и кивает.) Я всегда считал и буду считать хоккей командным спортом. Почему? Мы через все проходим вместе — тяжелые вечера, разбивающие сердце поражения и победы, которые могут поднять весь город. Эти отношения, эти моменты — одни из наиболее значимых во всей моей жизни. Спасибо за то, что вы со мной сегодня. (Оборачивается и аплодирует.).
И лучшему капитану, с которым когда-либо играл! Стиви Айзерман! (Снова оборачивается и аплодирует под овацию.) Между прочим, от него я научился большему, чем от кого-либо еще. Я каждый день видел его лидерские качества, усердную работу, этику, стремление побеждать и мастерство на льду и за его пределами. Он был нашим настоящим лидером. Невероятно. (Аплодирует и обменивается рукопожатиями.) И Детройт, вам так повезло, что Стиви — ваш генменеджер. Я знаю на опыте, что это тяжелейшая работа в этом бизнесе — собрать команду, которая будет побеждать. И я говорю вам, что это только вопрос времени, когда «Ред Уингз» поднимут еще один Кубок Стэнли здесь, в Хоккейном городе! (Выкрикивает и аплодирует под овацию.).
Величайшим болельщикам в мире. Карьера строится из взлетов и падений, уроков и побед. Взять эти кубки — лучшее из всего. Каждый шаг, каждый момент, хорошее и плохое, привели меня к этому вечеру. Стоять здесь перед всеми вами и получить такие почести для меня значит больше, чем могу выразить словами. Это то, что останется со мной навсегда. (Аплодирует.) Болельщики «Детройта», вы — особенные. Вы преданные, страстные. Вы всегда на высоте. Вы принимали и поддерживали меня, дали почувствовать этот город моим домом. Эту любовь я чувствовал на льду и даже сильнее ощутил сегодня. (Оборачивается и кланяется.) Ничто не сравнится с игрой перед вами. Ни-че-го. Я горжусь, невероятно горжусь тем, что мог представлять этот город в этом свитере. Просто знайте это: я не воспринимал это легкомысленно и не воспринимал это как должное. И я никогда не забуду, что вы дали мне. (Аплодирует.) С моей самой первой игры вы дали почувствовать, что я на своем месте. Вы подгоняли нас, когда нам требовалась энергия. И в больших матчах «Джо» ходила ходуном. Вы не забудете этот гул, такие эмоции, связи. Скажу снова: ничто не сравнится с игрой перед вами. Ни-че-го! (Аплодирует.).
И я закончу этим. Я запомню этот вечер до конца моей жизни. Спасибо. Спасибо. Спасибо от всего сердца, Хоккейный город! Люблю вас всех. Вперед, «Крылья»! (Оборачивается и приветствует арену, которая начинается скандировать «Давайте, “Ред Уингз!” и “Сергей Федоров!”).
