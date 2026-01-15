«Уехать из Детройта было огромной ошибкой»: сильная речь Федорова о своем пути

Как я получил номер 91? Это было солнечный день в Детройте, я впервые в жизни вошел на «Джо Луис Арену», встретил менеджера по экипировке Марка Бреннана. Пока мы обсуждали экипировку, в раздевалку зашел мой дорогой друг Джо Кошур. (Оборачивается.) Он поздоровался и представился с самой большой улыбкой, которую я когда-либо видел. А когда мы пожали руки, я узнал, что он очень сильный парень. Я тогда понятия не имел, что он — энфорсер [- боец-тафгай]. Люблю тебя, Джои. (Снова оборачивается.) Наконец-то Марк задал мне самый важный вопрос, какой номер я хочу носить. Я на секунду задумался и вежливо ответил: 91-й. Потому что не хотел носить 90-й с нулем на своей спине. Мой товарищ и соотечественник Алекс Могильный носил 89-й, в такой год он присоединился к этой лиге. И Марк просто ответил: «Окей, ты босс». После этого не знал, что и думать. Был просто невероятно взволнован. Мои мысли метались миллионы раз. Я был готов играть в ту же минуту, прямо сейчас. Просто сразу выйти на лед и парить. Вот так я получил 91-й номер.