Дорофеев вышел на 8-е место в списке лучших снайперов в истории «Вегаса»

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. «Вегас» дома со счетом 7:2 обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Александер Хольц (38-я минута), Ши Теодор (39), Павел Дорофеев (46), Марк Стоун (49), Коул Райнхардт (53), Митч Марнер (53) и Киган Колесар (56). У «Нэшвилла» отличились Люк Эвангелиста (15) и Филип Форсберг (60).
Дорофеев забросил 20-ю шайбу в сезоне. На его счету также 16 голевых передач в 47 матчах сезона. Россиянин забросил 75-ю шайбу в составе «Вегаса» и вышел на восьмое место в списке лучших снайперов команды, сравнявшись с канадцем Чендлером Стивенсоном. Лучшим снайпером в истории «Вегаса» является канадец Джонатан Маршессо (192 гола).
«Вегас» возглавляет Тихоокеанский дивизион, команда набрала 60 очков в 47 матчах. «Нэшвилл» идет на пятом месте Центрального дивизиона с 50 очками после 48 игр. В следующем матче «Вегас» примет «Филадельфию» в ночь на 20 января по московскому времени. «Нэшвилл» в ночь на 21 января дома сыграет с «Баффало».
В другом матче игрового дня «Юта» дома со счетом 6:3 победила «Сиэтл».
Брюс Кэссиди
Эндрю Брюнетт
Акира Шмид
Юстус Аннунен
14:10
Люк Евангелиста
(Роман Йоси)
16:01
Райд Шефер
29:39
Митчелл Марнер
37:17
Александр Хольц
(Ши Теодор, Коул Рейнхардт)
38:22
Ши Теодор
(Жереми Лозон, Киган Колесар)
38:22
Томаш Гертл
38:22
Майкл Бантинг
45:52
Павел Дорофеев
(Митчелл Марнер)
46:31
Джек Айкел
48:52
Марк Стоун
(Джек Айкел, Зак Уайтклауд)
52:26
Коул Рейнхардт
(Александр Хольц, Таннер Лачински)
53:16
Митчелл Марнер
(Акира Шмид, Райлли Смит)
55:12
Киган Колесар
(Томаш Гертл, Брэден Боумэн)
58:12
Бен Хаттон
59:38
Филип Форсберг
(Роман Йоси, Райан О`Райлли)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит