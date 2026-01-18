Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.21
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.26
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
5
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
6
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
3
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2

Дорофеев вышел на 8-е место в списке лучших снайперов в истории «Вегаса»

Россиянин забросил 75-ю шайбу в составе «Вегаса».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. «Вегас» дома со счетом 7:2 обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Александер Хольц (38-я минута), Ши Теодор (39), Павел Дорофеев (46), Марк Стоун (49), Коул Райнхардт (53), Митч Марнер (53) и Киган Колесар (56). У «Нэшвилла» отличились Люк Эвангелиста (15) и Филип Форсберг (60).

Дорофеев забросил 20-ю шайбу в сезоне. На его счету также 16 голевых передач в 47 матчах сезона. Россиянин забросил 75-ю шайбу в составе «Вегаса» и вышел на восьмое место в списке лучших снайперов команды, сравнявшись с канадцем Чендлером Стивенсоном. Лучшим снайпером в истории «Вегаса» является канадец Джонатан Маршессо (192 гола).

«Вегас» возглавляет Тихоокеанский дивизион, команда набрала 60 очков в 47 матчах. «Нэшвилл» идет на пятом месте Центрального дивизиона с 50 очками после 48 игр. В следующем матче «Вегас» примет «Филадельфию» в ночь на 20 января по московскому времени. «Нэшвилл» в ночь на 21 января дома сыграет с «Баффало».

В другом матче игрового дня «Юта» дома со счетом 6:3 победила «Сиэтл».

Вегас
7:2
0:1, 2:0, 5:1
Нэшвилл
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
18.01.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17988 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Эндрю Брюнетт
Вратари
Акира Шмид
Юстус Аннунен
1-й период
14:10
Люк Евангелиста
(Роман Йоси)
16:01
Райд Шефер
2-й период
29:39
Митчелл Марнер
37:17
Александр Хольц
(Ши Теодор, Коул Рейнхардт)
38:22
Ши Теодор
(Жереми Лозон, Киган Колесар)
38:22
Томаш Гертл
38:22
Майкл Бантинг
3-й период
45:52
Павел Дорофеев
(Митчелл Марнер)
46:31
Джек Айкел
48:52
Марк Стоун
(Джек Айкел, Зак Уайтклауд)
52:26
Коул Рейнхардт
(Александр Хольц, Таннер Лачински)
53:16
Митчелл Марнер
(Акира Шмид, Райлли Смит)
55:12
Киган Колесар
(Томаш Гертл, Брэден Боумэн)
58:12
Бен Хаттон
59:38
Филип Форсберг
(Роман Йоси, Райан О`Райлли)
Статистика
Вегас
Нэшвилл
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
1
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит