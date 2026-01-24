Овечкин обновил рекорд НХЛ, забросив 918-ю шайбу в регулярных чемпионатах

ОТТАВА, 24 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари» и обновил собственный рекорд по количеству голов.
Овечкин отличился на 60-й минуте и прервал свою безголевую серию из пяти матчей. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Вашингтона». Россиянин забросил 918-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и является рекордсменом по этому показателю.
На счету форварда теперь 995 голов с учетом плей-офф (918 в регулярных чемпионатах + 77 в плей-офф). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1 016; 894+122). В 52 матчах текущего регулярного чемпионата россиянин забросил 21 шайбу и отдал 23 голевые передачи.
Овечкину 40 лет. С 2005 года он выступает за «Вашингтон». В прошлом сезоне нападающий стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки (894 гола). В 2018 году Овечкин в составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли.
«Вашингтон» занимает пятое место в Столичном дивизионе с 56 очками после 52 встреч. «Калгари» идет на седьмом месте Тихоокеанского дивизиона с 47 очками после 51 игры. В следующем матче «Вашингтон» на выезде сыграет с «Эдмонтоном» в ночь на 25 января по московскому времени, «Калгари» в ночь на 26 января примет «Анахайм».
Райан Гуска
Спенсер Карбери
Девин Кули
(00:00-58:14)
Логан Томпсон
(00:00-32:03)
Девин Кули
(59:07-59:13)
Логан Томпсон
(c 32:11)
04:40
Джон Карлсон
06:09
Морган Фрост
(Коннор Зари)
26:33
Хендрикс Лапьер
(Джон Карлсон, Мартин Фехервари)
28:27
Ян Кузнецов
28:27
Райан Леонард
32:11
Джоэл Фараби
42:39
Адам Клапка
47:35
Алексей Протас
(Том Уилсон, Джастин Сурдиф)
51:35
Адам Клапка
54:00
Ян Кузнецов
54:37
Том Уилсон
59:07
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Мартин Фехервари)
59:51
Хендрикс Лапьер
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит