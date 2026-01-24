Алексей Протас забросил победную шайбу в гостях у «Калгари»

МИНСК, 24 янв — Sputnik. Алексей Протас прервал безголевую серию, забросил победную шайбу и помог «Вашингтону» обыграть «Калгари» со счетом 3:1.
Белорусский нападающий отличился в третьем периоде, прервав личную безголевую серию, а также неудачную серию своей команды. Протас провел на льду 19 минут 12 секунд.
Егор Шарангович, выступающий за «Калгари Флэймз», отыграл 20 минут 2 секунды и нанес пять бросков по воротам — больше всех в составе своей команды, но результативными действиями не отметился.
Для Протаса этот гол стал 17-м в нынешнем сезоне, все шайбы он забросил в равных составах. Больше голов без реализации большинства в лиге только у форварда «Вегаса» Джека Айкела — их 19.
После матча «Вашингтон» и «Калгари» продолжают борьбу за место в плей-офф, однако на данный момент оба клуба в него не попали.
Райан Гуска
Спенсер Карбери
Девин Кули
(00:00-58:14)
Логан Томпсон
(00:00-32:03)
Девин Кули
(59:07-59:13)
Логан Томпсон
(c 32:11)
04:40
Джон Карлсон
06:09
Морган Фрост
(Коннор Зари)
26:33
Хендрикс Лапьер
(Джон Карлсон, Мартин Фехервари)
28:27
Ян Кузнецов
28:27
Райан Леонард
32:11
Джоэл Фараби
42:39
Адам Клапка
47:35
Алексей Протас
(Том Уилсон, Джастин Сурдиф)
51:35
Адам Клапка
54:00
Ян Кузнецов
54:37
Том Уилсон
59:07
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Мартин Фехервари)
59:51
Хендрикс Лапьер
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит