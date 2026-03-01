Кучеров прервал серию с набранными очками в НХЛ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграли «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой гостей со счетом 6:2 (4:0, 1:1, 1:1). В составе «Баффало» голами отметились Джош Норрис (7-я и 9-я минуты), Расмус Далин (6), Тейдж Томпсон (16), Зак Метса (22) и Алекс Так (44). У хозяев площадки отличились Доминик Джеймс (37) и Виктор Хедман (46).
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров очков не набрал и прервал личную результативную серию, которая составила 12 матчей. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил девять бросков и был заменен после пятой пропущенной шайбы.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме обыграли «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ), «Колорадо Эвеланш» выиграл у «Чикаго Блэкхокс» (3:1), «Торонто Мейпл Лифс» проиграл «Оттаве Сенаторз» (2:5), «Каролина Харрикейнз» одолела «Детройт Ред Уингз» (5:2), а «Лос-Анджелес Кингз» обыграли «Калгари Флэймз» (2:0).
Джон Купер
Линди Рафф
Андрей Василевский
(00:00-21:54)
Укко-Пекка Луукконен
(00:00-46:12)
Йонас Йоханссон
(c 21:54)
Укко-Пекка Луукконен
(46:23-52:40)
Укко-Пекка Луукконен
(c 52:48)
05:25
Расмус Далин
(Оуэн Пауэр)
06:15
Джош Норрис
(Джош Доан, Зак Метса)
08:18
Джош Норрис
(Боуэн Байрам, Зак Бенсон)
10:44
Зак Бенсон
15:06
Тэйдж Томпсон
(Расмус Далин, Пэйтон Кребс)
21:54
Зак Метса
25:47
Брэйден Пойнт
25:47
Расмус Далин
30:26
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
32:10
Джейк Гюнцель
36:03
Доминик Джеймс
(Оливер Бьоркстранд, Виктор Хедман)
36:03
Виктор Хедман
36:03
Маттиас Самуэльссон
41:28
Шарль-Эдуард Д'Астус
41:28
Алекс Так
41:28
Майкл Кессельринг
42:02
Джейк Гюнцель
42:02
Джейк Гюнцель
43:43
Алекс Так
(Расмус Далин, Джек Куинн)
45:27
Виктор Хедман
(Даррен Раддиш)
46:23
Даррен Раддиш
52:48
Энтони Чирелли
57:12
Майкл Кессельринг
60:00
Шарль-Эдуард Д'Астус
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит