Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Адмирал
0
:
Салават Юлаев
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.94
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
0
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.90
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.25
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.21
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:30
Динамо М
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.23
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
21:00
Питтсбург
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.04
X
4.40
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Баффало
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
3
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2

Кучеров прервал серию с набранными очками в НХЛ

Форвард «Тампы» Кучеров прервал серию с набранными очками в чемпионате НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграли «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой гостей со счетом 6:2 (4:0, 1:1, 1:1). В составе «Баффало» голами отметились Джош Норрис (7-я и 9-я минуты), Расмус Далин (6), Тейдж Томпсон (16), Зак Метса (22) и Алекс Так (44). У хозяев площадки отличились Доминик Джеймс (37) и Виктор Хедман (46).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров очков не набрал и прервал личную результативную серию, которая составила 12 матчей. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил девять бросков и был заменен после пятой пропущенной шайбы.

В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме обыграли «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ), «Колорадо Эвеланш» выиграл у «Чикаго Блэкхокс» (3:1), «Торонто Мейпл Лифс» проиграл «Оттаве Сенаторз» (2:5), «Каролина Харрикейнз» одолела «Детройт Ред Уингз» (5:2), а «Лос-Анджелес Кингз» обыграли «Калгари Флэймз» (2:0).

Тампа-Бэй
2:6
0:4, 1:1, 1:1
Баффало
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
1.03.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Линди Рафф
Вратари
Андрей Василевский
(00:00-21:54)
Укко-Пекка Луукконен
(00:00-46:12)
Йонас Йоханссон
(c 21:54)
Укко-Пекка Луукконен
(46:23-52:40)
Укко-Пекка Луукконен
(c 52:48)
1-й период
05:25
Расмус Далин
(Оуэн Пауэр)
06:15
Джош Норрис
(Джош Доан, Зак Метса)
08:18
Джош Норрис
(Боуэн Байрам, Зак Бенсон)
10:44
Зак Бенсон
15:06
Тэйдж Томпсон
(Расмус Далин, Пэйтон Кребс)
2-й период
21:54
Зак Метса
25:47
Брэйден Пойнт
25:47
Расмус Далин
30:26
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
32:10
Джейк Гюнцель
36:03
Доминик Джеймс
(Оливер Бьоркстранд, Виктор Хедман)
36:03
Виктор Хедман
36:03
Маттиас Самуэльссон
3-й период
41:28
Шарль-Эдуард Д'Астус
41:28
Алекс Так
41:28
Майкл Кессельринг
42:02
Джейк Гюнцель
42:02
Джейк Гюнцель
43:43
Алекс Так
(Расмус Далин, Джек Куинн)
45:27
Виктор Хедман
(Даррен Раддиш)
46:23
Даррен Раддиш
52:48
Энтони Чирелли
57:12
Майкл Кессельринг
Овертайм
60:00
Шарль-Эдуард Д'Астус
Статистика
Тампа-Бэй
Баффало
Штрафное время
28
12
Игра в большинстве
2
5
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше