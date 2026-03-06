Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.56
X
4.40
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
3.29
X
4.40
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.15
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
7
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2

«Нью-Джерси» выставил россиян Дадонова и Цыплакова на драфт отказов

В текущем сезоне оба игрока не отметились результативными действиями в составе клуба.

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» поместил на драфт отказов российских нападающих Евгения Дадонова и Максима Цыплакова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с россиянами на драфт отказов выставлен американский нападающий Люк Гленденинг. В течение 24 часов любой клуб НХЛ может забрать форвардов.

36-летний Дадонов подписал контракт с «Нью-Джерси» в июле 2025 года на один сезон, однако за 17 матчей не набрал ни одного очка. Ранее он выступал в НХЛ за «Флориду», «Оттаву», «Вегас», «Монреаль» и «Даллас», а в КХЛ дважды выигрывал Кубок Гагарина со СКА и стал чемпионом мира в составе сборной России.

27-летний Цыплаков перешел в «Нью-Джерси» в январе 2026 года в результате обмена с «Нью-Йорк Айлендерс». За новую команду он провел 9 встреч и также не набрал очков. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

«Нью-Джерси» после 62 матчей набрал 64 очка и занимает седьмое место в Столичном дивизионе.