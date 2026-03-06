«Нью-Джерси» выставил россиян Дадонова и Цыплакова на драфт отказов

36-летний Дадонов подписал контракт с «Нью-Джерси» в июле 2025 года на один сезон, однако за 17 матчей не набрал ни одного очка. Ранее он выступал в НХЛ за «Флориду», «Оттаву», «Вегас», «Монреаль» и «Даллас», а в КХЛ дважды выигрывал Кубок Гагарина со СКА и стал чемпионом мира в составе сборной России.