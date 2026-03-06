«Нью-Джерси» выставил россиян Дадонова и Цыплакова на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» поместил на драфт отказов российских нападающих Евгения Дадонова и Максима Цыплакова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Вместе с россиянами на драфт отказов выставлен американский нападающий Люк Гленденинг. В течение 24 часов любой клуб НХЛ может забрать форвардов.
36-летний Дадонов подписал контракт с «Нью-Джерси» в июле 2025 года на один сезон, однако за 17 матчей не набрал ни одного очка. Ранее он выступал в НХЛ за «Флориду», «Оттаву», «Вегас», «Монреаль» и «Даллас», а в КХЛ дважды выигрывал Кубок Гагарина со СКА и стал чемпионом мира в составе сборной России.
27-летний Цыплаков перешел в «Нью-Джерси» в январе 2026 года в результате обмена с «Нью-Йорк Айлендерс». За новую команду он провел 9 встреч и также не набрал очков. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.
«Нью-Джерси» после 62 матчей набрал 64 очка и занимает седьмое место в Столичном дивизионе.