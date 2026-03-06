Ричмонд
Журналист ESPN узнал о возможном обмене Бобровского в «Эдмонтон»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли может стать одноклубником Коннора Макдэвида.

Источник: Getty Images

Российский голкипер Сергей Бобровский может перейти из клуба НХЛ «Флорида Пантерз» в «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщил журналист ESPN Кевин Уикс, которого цитирует TheHockeyWriters.

«Мне сказали, что “Эдмонтон” и окружение Бобровского провели переговоры», — сказал Уикс.

Контракт 37-летнего Бобровского рассчитан до конца нынешнего сезона.

Капитаном «Эдмонтона» является один из лучших игроков НХЛ, трехкратный обладатель «Харт трофи» (приз лучшему игроку лиги) Коннор Макдэвид.

Бобровский — чемпион мира 2014 года в составе сборной России. Выступает за «Флориду» с 2019 года. Последние два сезона выигрывал Кубок Стэнли вместе с «Пантерз».

В НХЛ Бобровский также выступал за «Филадельфию Флайерз» (2010−2012) и Коламбус Блю Джекетс (2012−2019). Россиянин дважды признавался лучшим голкипером сезона в НХЛ (2013, 2017), дважды играл в Матчах звезд НХЛ, делит с Тайни Томпсоном, Томом Барассо и Йонасом Хиллером рекорд лиги по длительности победной серии (14 матчей; с 29 ноября 2016 года по 3 января 2017 года), занимает восьмое место по победам в истории НХЛ.

В нынешнем сезоне «Флорида» выступает провально, команда занимает предпоследнее, 15-е, место в Восточной конференции, набрав 63 очка в 62 матчах. От зоны плей-офф «Пантерз» отделяют десять очков.