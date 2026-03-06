Журналист ESPN узнал о возможном обмене Бобровского в «Эдмонтон»

В НХЛ Бобровский также выступал за «Филадельфию Флайерз» (2010−2012) и Коламбус Блю Джекетс (2012−2019). Россиянин дважды признавался лучшим голкипером сезона в НХЛ (2013, 2017), дважды играл в Матчах звезд НХЛ, делит с Тайни Томпсоном, Томом Барассо и Йонасом Хиллером рекорд лиги по длительности победной серии (14 матчей; с 29 ноября 2016 года по 3 января 2017 года), занимает восьмое место по победам в истории НХЛ.