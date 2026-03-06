Овечкин назвал день обмена одноклубника самым грустным в карьере

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал самым грустным днем в его личной карьере обмен одноклубника Джона Карлсона. Об этом сообщил журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети X.
Овечкин выступает за клуб с 2005 года, а Карлсон пришел в команду в 2009-м. Хоккеисты были одноклубниками 17 лет.
Ранее «Вашингтон» обменял 36-летнего Карлсона в «Анахайм Дакс». Взамен клуб получил условный выбор в первом раунде драфта 2026 или 2027 года, а также пик третьего раунда драфта-2027.
Журналист Дэвид Паньотта сообщил, что игроки «Вашингтона» пребывают в полном замешательстве от обмена защитника.
Карлсон является лучшим защитником в истории клуба по количеству сыгранных матчей (1143), голов (166), передач (605) и очков (771). По числу проведенных игр за клуб он уступает только Александру Овечкину (1554).
Вместе с Овечкиным и «Вашингтоном» Карлсон стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.