Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
07.03
Детройт
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.22
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
07.03
Даллас
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.20
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
07.03
Чикаго
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
07.03
Анахайм
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
07.03
Эдмонтон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.31
П2
2.37
Хоккей. НХЛ
07.03
Вегас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
07.03
Сан-Хосе
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.30
П2
2.84
Хоккей. КХЛ
07.03
Адмирал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.24
П2
2.03
Хоккей. КХЛ
07.03
Амур
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.12
П2
2.44
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
3
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Трактор
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
1
:
Автомобилист
3
П1
X
П2

Овечкин назвал день обмена одноклубника самым грустным в карьере

Овечкин и Карлсон были одноклубниками в «Вашингтон Кэпиталз» 17 лет.

Источник: Getty Images

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал самым грустным днем в его личной карьере обмен одноклубника Джона Карлсона. Об этом сообщил журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети X.

Овечкин выступает за клуб с 2005 года, а Карлсон пришел в команду в 2009-м. Хоккеисты были одноклубниками 17 лет.

Ранее «Вашингтон» обменял 36-летнего Карлсона в «Анахайм Дакс». Взамен клуб получил условный выбор в первом раунде драфта 2026 или 2027 года, а также пик третьего раунда драфта-2027.

Журналист Дэвид Паньотта сообщил, что игроки «Вашингтона» пребывают в полном замешательстве от обмена защитника.

Карлсон является лучшим защитником в истории клуба по количеству сыгранных матчей (1143), голов (166), передач (605) и очков (771). По числу проведенных игр за клуб он уступает только Александру Овечкину (1554).

Вместе с Овечкиным и «Вашингтоном» Карлсон стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше