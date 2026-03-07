«Миннесота» обыграла «Вегас» в НХЛ. Тарасенко и Дорофеев забросили по шайбе

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. «Миннесота» обыграла «Вегас» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Матс Цуккарелло (26-я минута), Зак Богосян (29), Майк Маккаррон (29) и Владимир Тарасенко (56). У «Вегаса» отличились Павел Дорофеев (43), на счету которого также результативный пас, и Митч Марнер (57).
Нападающие «Миннесоты» Яков Тренин и Данила Юров отдали по голевой передаче. На счету Тренина теперь 19 очков в 63 матчах сезона (6 голов + 13 голевых передач). Юров после 56 игр набрал 23 (8+15) очка. Дорофеев достиг отметки в 30 заброшенных шайб в текущем регулярном чемпионате, также на счету российского нападающего 21 голевая передача в 63 играх. Тарасенко довел число набранных очков в сезоне до 33 (16+17), игрок провел 56-ю игру. Нападающие Кирилл Капризов («Миннесота) и Иван Барбашев (“Вегас”) не отметились результативными действиями.
«Миннесота» занимает третье место в Центральном дивизионе, команда набрала 84 очка после 63 матчей. «Вегас» идет вторым в Тихоокеанском дивизионе с 72 очками после 63 встреч. В следующем матче «Миннесота» на выезде сыграет с «Колорадо» 8 марта, «Вегас» в ночь на 9 марта по московскому времени примет «Эдмонтон».
В других матчах игрового дня «Чикаго» дома со счетом 3:6 уступил «Ванкуверу», 2 (1+1) очка набрал нападающий хозяев Илья Михеев. «Эдмонтон» на своем льду уступил «Каролине» (3:6), одну из шайб домашней команды забросил форвард Василий Подколзин. «Анахайм» одержал домашнюю победу над «Монреалем» (6:5 Б).
Ранее ТАСС сообщал, что форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу и победный буллит в матче с «Далласом».
Брюс Кэссиди
Джон Хайнс
Акира Шмид
(00:00-58:04)
Филип Густавссон
(58:39-59:00)
14:58
Брэден Боумэн
23:00
Киган Колесар
23:00
Джейкоб Миддлтон
25:18
Матс Зуккарелло
28:07
Зак Богосян
(Яков Тренин, Данила Юров)
28:25
Майк Маккэррон
(Брок Фэйбер, Куинн Хьюз)
30:15
Жереми Лозон
30:15
30:15
Брок Фэйбер
30:15
30:15
41:22
Зак Богосян
42:17
Павел Дорофеев
(Джек Айкел, Брэден Боумэн)
49:57
Жереми Лозон
49:57
Майк Маккэррон
55:42
Владимир Тарасенко
(Джаред Сперджен, Майк Маккэррон)
56:55
Митчелл Марнер
(Павел Дорофеев, Томаш Гертл)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит