«Вашингтон» проиграл «Бостону» в матче НХЛ, Овечкин очков не набрал

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» на выезде проиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Павел Заха (25), Виктор Арвидссон (45) и Элиас Линдхольм (60). У «Вашингтона» отличился белорус Алексей Протас (28).
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке чуть более 18 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот, применил два силовых приема и очков не набрал. Россиянин провел свой 1555-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 16-е место по этому показателю, обойдя двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной Канады Джерома Игинлу (1554). Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1558 матчей).
Выступающие в составе «Бостона» россияне Никита Задоров и Марат Хуснутдинов не набрали очков.
«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона с 69 очками. «Бостон», набрав 75 баллов, идет на пятом месте в Атлантическом дивизионе.
Марко Штурм
Спенсер Карбери
Джереми Суэймен
Логан Томпсон
(00:00-57:42)
Логан Томпсон
(c 59:36)
00:43
Джастин Сурдиф
07:49
Никита Задоров
10:33
Алексей Протас
21:17
Хампус Линдхольм
23:36
Джастин Сурдиф
24:07
Павел Заха
(Чарли Макэвой, Давид Пастрняк)
27:21
Алексей Протас
(Джейкоб Чикран, Райан Леонард)
27:43
Брэндон Дюхейм
33:24
Том Уилсон
37:54
Давид Пастрняк
39:41
Итен Фрэнк
44:28
Виктор Арвидссон
(Кейси Миттельштадт, Хампус Линдхольм)
59:36
Элиас Линдхольм
(Давид Пастрняк)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит