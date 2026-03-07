Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Джерси
2
:
Рейнджерс
2
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.20
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.70
П2
4.70
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
03:00
Лос-Анджелес
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.73
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Спартак
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Барыс
8
П1
X
П2

«Вашингтон» проиграл «Бостону» в матче НХЛ, Овечкин очков не набрал

«Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» на выезде проиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Павел Заха (25), Виктор Арвидссон (45) и Элиас Линдхольм (60). У «Вашингтона» отличился белорус Алексей Протас (28).

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке чуть более 18 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот, применил два силовых приема и очков не набрал. Россиянин провел свой 1555-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 16-е место по этому показателю, обойдя двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной Канады Джерома Игинлу (1554). Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1558 матчей).

Выступающие в составе «Бостона» россияне Никита Задоров и Марат Хуснутдинов не набрали очков.

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона с 69 очками. «Бостон», набрав 75 баллов, идет на пятом месте в Атлантическом дивизионе.

Бостон
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
7.03.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Марко Штурм
Спенсер Карбери
Вратари
Джереми Суэймен
Логан Томпсон
(00:00-57:42)
Логан Томпсон
(c 59:36)
1-й период
00:43
Джастин Сурдиф
07:49
Никита Задоров
10:33
Алексей Протас
2-й период
21:17
Хампус Линдхольм
23:36
Джастин Сурдиф
24:07
Павел Заха
(Чарли Макэвой, Давид Пастрняк)
27:21
Алексей Протас
(Джейкоб Чикран, Райан Леонард)
27:43
Брэндон Дюхейм
33:24
Том Уилсон
37:54
Давид Пастрняк
39:41
Итен Фрэнк
3-й период
44:28
Виктор Арвидссон
(Кейси Миттельштадт, Хампус Линдхольм)
59:36
Элиас Линдхольм
(Давид Пастрняк)
Статистика
Бостон
Вашингтон
Штрафное время
6
12
Игра в большинстве
6
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше