«Вашингтон» проиграл «Бостону» в матче НХЛ, Овечкин очков не набрал

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке чуть более 18 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот, применил два силовых приема и очков не набрал. Россиянин провел свой 1555-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 16-е место по этому показателю, обойдя двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной Канады Джерома Игинлу (1554). Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1558 матчей).