Шайба Гаврикова не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ

Встреча в Ньюарке завершилась со счетом 6:3 (2:2, 1:1, 3:0) в пользу «Нью-Джерси». В составе победителей шайбы забросили Йеспер Братт (2-я минута), Доусон Мерсер (20), которому ассистировал российский нападающий Арсений Грицюк, Джек Хьюз (36, 58, 60) и Нико Хишир (49). У «Рейнджерс» отличились Уильям Борген (7), российский защитник Владислав Гавриков (9) и Уилл Кайлле (37).