Шайба Гаврикова не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ

«Рейнджерс» проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. «Нью-Джерси Девилз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Ньюарке завершилась со счетом 6:3 (2:2, 1:1, 3:0) в пользу «Нью-Джерси». В составе победителей шайбы забросили Йеспер Братт (2-я минута), Доусон Мерсер (20), которому ассистировал российский нападающий Арсений Грицюк, Джек Хьюз (36, 58, 60) и Нико Хишир (49). У «Рейнджерс» отличились Уильям Борген (7), российский защитник Владислав Гавриков (9) и Уилл Кайлле (37).

Гавриков забросил 12-ю шайбу в сезоне, всего россиянин набрал 25 очков (12 голов + 13 передач) за 62 матча. Грицюк отдал 16-ю передачу, в его активе 27 очков (11+16) в 59 играх.

«Нью-Джерси» одержал четвертую победу подряд. Команда, набрав 66 очков, занимает седьмую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона, где «Рейнджерс» с 56 баллами располагаются на последнем, восьмом месте.

Нью-Джерси
6:3
2:2, 1:1, 3:0
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
7.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 16514 зрителей
Главные тренеры
Шелдон Киф
Майк Салливан
Вратари
Якоб Маркстрем
Джонатан Куик
(00:00-57:03)
Джонатан Куик
(c 59:28)
1-й период
01:06
Йеспер Братт
(Джонатан Ковачевич, Коди Гласс)
03:18
Ник Бьюгстад
06:26
Уильям Борген
(Винс Трочек)
08:36
Владислав Гавриков
(Тай Картье, Ноа Лаба)
18:06
Владислав Гавриков
19:47
Доусон Мерсер
(Арсений Грицюк, Люк Хьюз)
2-й период
29:18
Джек Хьюз
33:52
Винс Трочек
35:52
Джек Хьюз
(Дуги Хэмилтон, Йеспер Братт)
36:53
Уилл Куилль
(Тэйлор Рэддиш, Брэйден Шнайдер)
3-й период
42:21
Арсений Грицюк
42:21
Арсений Грицюк
42:21
Юусо Пярссинен
47:19
Уилл Куилль
48:05
Нико Хишир
(Джек Хьюз, Йеспер Братт)
50:57
Бренден Диллон
56:56
Джек Хьюз
(Коннор Браун)
59:28
Джек Хьюз
(Джонатан Ковачевич, Коннор Браун)
Статистика
Нью-Джерси
Рейнджерс
Штрафное время
10
8
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
3
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит