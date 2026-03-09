Безумие «Тампы» и «Баффало»: 15 голов, больше 100 минут штрафа, а у Кучерова — дубль

Вести в три гола против лихой «Тампы» Джона Купера совершенно ничего не гарантирует. В этом все убедились и сегодня. С 1:4 «молнии» отыгрались еще до конца второго периода. Камбэк не прошел без вклада Никиты Кучерова: россиянин ассистировал при шайбе Перри, а затем забил сам в большинстве. А в третьем периоде «Тампа» даже повела в счете! Кучеров оформил дубль. Но две шайбы россиянина, как и следующий гол Брэйдена Пойнта, быстро обесценились: на камбэк «молний» «Баффало» ответил своим невероятным возвращением в игру.