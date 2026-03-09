Безумие «Тампы» и «Баффало»: 15 голов, больше 100 минут штрафа, а у Кучерова — дубль

«Баффало» безоговорочно лучшая команда лиги на отрезке последних недель. «Сэйбрз» выдали серию из шести побед подряд и борются с «Тампой» за лидерство в Атлантическом дивизионе. Очная встреча давала прекрасную возможность подвинуть «Лайтнинг», которые не блещут результатами после Олимпиады. Битва за Атлантику ожидалась жаркой, но вряд ли кто-то предполагал, что страсти настолько захватят команды, что они наберут на двоих 102 штрафные минуты.
На эмоциональные качели «Баффало» и «Тампа» подсели с самого начала матча. Первая драка случилась уже на пятой минуте: после общей потасовки схлестнулись Расмус Далин и Даррен Раддиш. Опытный защитник «молний» навалял шведу, который заканчивал бой с натянутой на голову майкой.
Практически при каждой остановке команды устраивали перепалки. Через пару минут отношения решили выяснить Скотт Сабурин и Сэм Кэррик, а в следующей паузе, опять же на фоне коллективного обмена любезностями, сцепились Брендон Хагель и Пэйтон Кребс. Только за первый период команды наиграли на 75 минут штрафа. С голами же было туго: лишь «Сэйбрз» реализовали большинство, когда Джошуа Доан хитрым броском пробил Йонаса Йоханссона в ближний угол.
Андрей Василевский сегодня получил выходной и наблюдал за происходящим безумием со скамейки. Отдуваться пришлось его шведскому коллеге. Для него, как и для вратаря «Баффало» Укко-Пекки Луукконена, этот вечер запомнится как один из худших в сезоне. Эмоции первого периода перенеслись на второй: уже в начале отрезка снова вспыхнули драки, причем помахать кулаками решился даже ветеран Кори Перри, который перешел в «Тампу» на дедлайне.
Но если в первом периоде преобладали мужицкие разборки, то во втором команды вспомнили, что умеют играть и в хоккей. «Баффало» еще дважды реализовало большинство. На голы Джейсона Зукера и Алекса Така «Лайтнинг» ответили шайбой Перри, который, кажется, успевал сегодня все. Но Так вскоре оформил дубль — и «Сэйбрз» снова сделали отрыв в три шайбы.
Вести в три гола против лихой «Тампы» Джона Купера совершенно ничего не гарантирует. В этом все убедились и сегодня. С 1:4 «молнии» отыгрались еще до конца второго периода. Камбэк не прошел без вклада Никиты Кучерова: россиянин ассистировал при шайбе Перри, а затем забил сам в большинстве. А в третьем периоде «Тампа» даже повела в счете! Кучеров оформил дубль. Но две шайбы россиянина, как и следующий гол Брэйдена Пойнта, быстро обесценились: на камбэк «молний» «Баффало» ответил своим невероятным возвращением в игру.
За девять минут третьего периода «клинки» отгрузили Йоханссону еще четыре шайбы. Это был не только вечер кулачных разборок, но и голевых дублей. К Таку и Кучерову присоединились Зукер и Доан. Джейсон сравнял счет (убежал один на один с вратарем, когда партнеры перехватили шайбу после авантюрной передачи Кучерова), а Джошуа оформил победный гол, снова реализовав большинство. Купер так и не решился бросить в бой Василевского, полностью доверив испытание «клинками» шведу. Голкиперы «Тампы» становятся настоящими клиентами дерзкой атаки «Баффало». 1 марта Куперу пришлось менять Василевского, который за 22 минуты пропустил пять голов, сегодня же сполна досталось Йоханссону.
«Сэйбрз» вышли победителями из безумных разборок в битве за Атлантику. Они не просто продлили успешную серию до семи матчей, но и вырвались в лидеры дивизиона. «Баффало» не играло в плей-офф с 2011 года. Спустя 15 лет команда может прервать черную полосу — после фееричной победы над «Тампой» сомнений в этом становится все меньше.
Автор: Михаил Скрыль
Линди Рафф
Джон Купер
Укко-Пекка Луукконен
Йонас Йоханссон
04:36
Расмус Далин
04:36
Даррен Рэддиш
04:36
Даррен Рэддиш
04:36
Брэндон Хагель
08:20
Эрик Чернак
08:26
Джош Доан
(Тэйдж Томпсон, Боуэн Байрам)
08:54
Сэм Кэррик
08:54
Скотт Сабурин
09:13
Боуэн Байрам
09:13
Пэйтон Кребс
09:13
Боуэн Байрам
09:13
Брэндон Хагель
09:13
Шарль-Эдуард Д'Астус
09:13
Шарль-Эдуард Д'Астус
10:40
Маттиас Самуэльссон
10:40
Никита Кучеров
14:59
Майкл Кессельринг
14:59
Эрик Чернак
16:41
Ноа Эстлунд
20:02
Майкл Кессельринг
20:02
Эрик Чернак
20:06
Бек Маленстин
20:06
Кори Перри
21:31
Райан Макдона
22:15
Джейсон Зукер
(Расмус Далин, Тэйдж Томпсон)
23:35
Брэндон Хагель
23:35
Брэндон Хагель
25:10
Алекс Так
(Ноа Эстлунд, Тэйдж Томпсон)
27:55
Кори Перри
(Даррен Рэддиш, Никита Кучеров)
30:56
Оуэн Пауэр
31:07
Алекс Так
(Боуэн Байрам)
32:26
Никита Кучеров
(Даррен Рэддиш)
34:46
Земгус Гиргенсонс
(Янис Мозер, Янни Гурд)
37:37
Янис Мозер
(Конор Джики)
40:59
Никита Кучеров
(Янис Мозер, Брэндон Хагель)
45:46
Брэйден Пойнт
46:12
Сэм Кэррик
(Майкл Кессельринг, Зак Бенсон)
49:48
Брэндон Хагель
(Даррен Рэддиш, Энтони Чирелли)
51:03
Расмус Далин
(Тэйдж Томпсон, Боуэн Байрам)
54:29
Джейсон Зукер
(Райан Маклеод)
55:03
Земгус Гиргенсонс
55:43
Джош Доан
(Расмус Далин, Джейсон Зукер)
60:00
Энтони Чирелли
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит