Кучеров стоял в штрафном боксе из-за нехватки места. Игроки «Баффало» и «Тампы» получили 102 минуты штрафа

Уже в середине первого периода на скамейке для штрафников обеих команд не осталось места. Некоторым игрокам приходилось отбывать наказание стоя, включая форварда «Тампы» Никиту Кучерова.
Потасовки продолжались весь матч, а штрафное время составило 102 минуты.
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
9.03.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 19070 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Джон Купер
Вратари
Укко-Пекка Луукконен
Йонас Йоханссон
1-й период
04:36
Расмус Далин
04:36
Даррен Рэддиш
04:36
Даррен Рэддиш
04:36
Брэндон Хагель
08:20
Эрик Чернак
08:26
Джош Доан
(Тэйдж Томпсон, Боуэн Байрам)
08:54
Сэм Кэррик
08:54
Скотт Сабурин
09:13
Боуэн Байрам
09:13
Пэйтон Кребс
09:13
Боуэн Байрам
09:13
Брэндон Хагель
09:13
Шарль-Эдуард Д'Астус
09:13
Шарль-Эдуард Д'Астус
10:40
Маттиас Самуэльссон
10:40
Никита Кучеров
14:59
Майкл Кессельринг
14:59
Эрик Чернак
16:41
Ноа Эстлунд
2-й период
20:02
Майкл Кессельринг
20:02
Эрик Чернак
20:06
Бек Маленстин
20:06
Кори Перри
21:31
Райан Макдона
22:15
Джейсон Зукер
(Расмус Далин, Тэйдж Томпсон)
23:35
Брэндон Хагель
23:35
Брэндон Хагель
25:10
Алекс Так
(Ноа Эстлунд, Тэйдж Томпсон)
27:55
Кори Перри
(Даррен Рэддиш, Никита Кучеров)
30:56
Оуэн Пауэр
31:07
Алекс Так
(Боуэн Байрам)
32:26
Никита Кучеров
(Даррен Рэддиш)
34:46
Земгус Гиргенсонс
(Янис Мозер, Янни Гурд)
37:37
Янис Мозер
(Конор Джики)
3-й период
40:59
Никита Кучеров
(Янис Мозер, Брэндон Хагель)
45:46
Брэйден Пойнт
46:12
Сэм Кэррик
(Майкл Кессельринг, Зак Бенсон)
49:48
Брэндон Хагель
(Даррен Рэддиш, Энтони Чирелли)
51:03
Расмус Далин
(Тэйдж Томпсон, Боуэн Байрам)
54:29
Джейсон Зукер
(Райан Маклеод)
55:03
Земгус Гиргенсонс
55:43
Джош Доан
(Расмус Далин, Джейсон Зукер)
Овертайм
60:00
Энтони Чирелли
Статистика
Баффало
Тампа-Бэй
Штрафное время
45
57
Игра в большинстве
7
2
Голы в большинстве
4
1
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит