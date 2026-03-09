Ричмонд
«Тампа» проиграла «Баффало» в матче НХЛ с 15 голами. Кучеров набрал 3 очка

Встреча завершилась со счетом 8:7 в пользу «Баффало».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. «Тампа» со счетом 7:8 уступила «Баффало» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Доун (9-я и 56-я минуты), Джейсон Цукер (23, 55), Алекс Так (26, 32), Сэм Кэррик (47) и Расмус Далин (52). У проигравших отличились Кори Перри (28), Никита Кучеров (33, 41), Земгус Гиргенсонс (35), Янис Мозер (38), Брейден Пойнт (46) и Брэндон Хагель (50).

Кучеров также сделал результативную передачу.

«Баффало» возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона, набрав 84 очка в 64 матчах. «Тампа» занимает 2-е место с 82 очками после 62 игр. В следующем матче «Баффало» в ночь на 11 марта по московскому времени примет «Сан-Хосе», «Тампа» в этот же день сыграет дома против «Коламбуса».

Баффало
8:7
1:0, 3:4, 4:3
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
9.03.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 19070 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Джон Купер
Вратари
Укко-Пекка Луукконен
Йонас Йоханссон
1-й период
04:36
Расмус Далин
04:36
Даррен Рэддиш
04:36
Даррен Рэддиш
04:36
Брэндон Хагель
08:20
Эрик Чернак
08:26
Джош Доан
(Тэйдж Томпсон, Боуэн Байрам)
08:54
Сэм Кэррик
08:54
Скотт Сабурин
09:13
Боуэн Байрам
09:13
Пэйтон Кребс
09:13
Боуэн Байрам
09:13
Брэндон Хагель
09:13
Шарль-Эдуард Д'Астус
09:13
Шарль-Эдуард Д'Астус
10:40
Маттиас Самуэльссон
10:40
Никита Кучеров
14:59
Майкл Кессельринг
14:59
Эрик Чернак
16:41
Ноа Эстлунд
2-й период
20:02
Майкл Кессельринг
20:02
Эрик Чернак
20:06
Бек Маленстин
20:06
Кори Перри
21:31
Райан Макдона
22:15
Джейсон Зукер
(Расмус Далин, Тэйдж Томпсон)
23:35
Брэндон Хагель
23:35
Брэндон Хагель
25:10
Алекс Так
(Ноа Эстлунд, Тэйдж Томпсон)
27:55
Кори Перри
(Даррен Рэддиш, Никита Кучеров)
30:56
Оуэн Пауэр
31:07
Алекс Так
(Боуэн Байрам)
32:26
Никита Кучеров
(Даррен Рэддиш)
34:46
Земгус Гиргенсонс
(Янис Мозер, Янни Гурд)
37:37
Янис Мозер
(Конор Джики)
3-й период
40:59
Никита Кучеров
(Янис Мозер, Брэндон Хагель)
45:46
Брэйден Пойнт
46:12
Сэм Кэррик
(Майкл Кессельринг, Зак Бенсон)
49:48
Брэндон Хагель
(Даррен Рэддиш, Энтони Чирелли)
51:03
Расмус Далин
(Тэйдж Томпсон, Боуэн Байрам)
54:29
Джейсон Зукер
(Райан Маклеод)
55:03
Земгус Гиргенсонс
55:43
Джош Доан
(Расмус Далин, Джейсон Зукер)
Овертайм
60:00
Энтони Чирелли
Статистика
Баффало
Тампа-Бэй
Штрафное время
45
57
Игра в большинстве
7
2
Голы в большинстве
4
1
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
