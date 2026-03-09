Гол Подколзина помог «Эдмонтону» обыграть «Вегас» в матче НХЛ

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. «Эдмонтон» со счетом 4:2 одержал победу над «Вегасом» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У победителей голы забили Трент Фредерик (24-я минута), Василий Подколзин (43), Леон Драйзайтль (52) и Каспери Капанен (59). В составе проигравших отличились Ноа Ханифин (34) и Джек Айкел (57).
«Вегас» занимает 2-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, «Эдмонтон» — 3-е. На счету команд 72 и 70 очков соответственно в 64 матчах. В следующей игре «Вегас» в ночь на 11 марта по московскому времени сыграет в гостях против «Далласа», «Эдмонтон» в этот же день встретится на выезде с «Колорадо».
В других матчах игрового дня «Сент-Луис» на чужом льду справился с «Анахаймом» (4:0), форвард гостей Павел Бучневич сделал результативную передачу, «Детройт» в гостях оказался сильнее «Нью-Джерси» (3:0), «Даллас» в родных стенах справился с «Чикаго» (4:3 ОТ).
Ранее ТАСС сообщал, что «Тампа» уступила «Баффало» (7:8), несмотря на 3 очка российского нападающего Никиты Кучерова.
Брюс Кэссиди
Крис Ноблок
Адин Хилл
(00:00-57:30)
Коннор Ингрэм
Адин Хилл
(c 58:03)
01:43
Маттиас Экхольм
23:21
Трент Фредерик
(Эван Бушар, Колтон Дач)
30:45
Джейк Уолман
33:09
Ноа Хэнифин
(Митчелл Марнер)
34:21
Колтон Сиссонс
42:34
Василий Подколзин
51:05
Бретт Хауден
51:05
Дарнелл Нерс
51:53
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид)
55:13
Ши Теодор
56:43
Джек Айкел
(Митчелл Марнер)
58:03
Каспери Капанен
(Коннор Макдэвид, Маттиас Экхольм)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит