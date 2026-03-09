Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.33
П2
5.37
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.14
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.21
П2
4.26
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
0
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
8
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
5
:
Бостон
4
П1
X
П2

Гол Подколзина помог «Эдмонтону» обыграть «Вегас» в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. «Эдмонтон» со счетом 4:2 одержал победу над «Вегасом» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей голы забили Трент Фредерик (24-я минута), Василий Подколзин (43), Леон Драйзайтль (52) и Каспери Капанен (59). В составе проигравших отличились Ноа Ханифин (34) и Джек Айкел (57).

«Вегас» занимает 2-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, «Эдмонтон» — 3-е. На счету команд 72 и 70 очков соответственно в 64 матчах. В следующей игре «Вегас» в ночь на 11 марта по московскому времени сыграет в гостях против «Далласа», «Эдмонтон» в этот же день встретится на выезде с «Колорадо».

В других матчах игрового дня «Сент-Луис» на чужом льду справился с «Анахаймом» (4:0), форвард гостей Павел Бучневич сделал результативную передачу, «Детройт» в гостях оказался сильнее «Нью-Джерси» (3:0), «Даллас» в родных стенах справился с «Чикаго» (4:3 ОТ).

Ранее ТАСС сообщал, что «Тампа» уступила «Баффало» (7:8), несмотря на 3 очка российского нападающего Никиты Кучерова.

Вегас
2:4
0:0, 1:1, 1:3
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
9.03.2026, 04:30 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17960 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Крис Ноблок
Вратари
Адин Хилл
(00:00-57:30)
Коннор Ингрэм
Адин Хилл
(c 58:03)
1-й период
01:43
Маттиас Экхольм
2-й период
23:21
Трент Фредерик
(Эван Бушар, Колтон Дач)
30:45
Джейк Уолман
33:09
Ноа Хэнифин
(Митчелл Марнер)
34:21
Колтон Сиссонс
3-й период
42:34
Василий Подколзин
51:05
Бретт Хауден
51:05
Дарнелл Нерс
51:53
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид)
55:13
Ши Теодор
56:43
Джек Айкел
(Митчелл Марнер)
58:03
Каспери Капанен
(Коннор Макдэвид, Маттиас Экхольм)
Статистика
Вегас
Эдмонтон
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
2
2
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит