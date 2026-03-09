Кучерова признали третьей звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В понедельник «Тампа» в гостях проиграла «Баффало Сейбрз» со счетом 7:8 в матче регулярного чемпионата. Кучеров забросил две шайбы и отдал результативную передачу.
Первой звездой дня признан нападающий «Баффало» Джейсон Цукер, забросивший две шайбы и отдавший голевой пас. Второй звездой стал его одноклубник форвард Джош Доун, оформивший дубль.
Кучерову 32 года. На его счету 103 очка (34 гола + 69 передач) в текущем сезоне. Для достижения этой отметки ему понадобилось 58 матчей. Россиянин продолжает занимать третье место в гонке бомбардиров.
