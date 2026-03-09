Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.33
П2
5.37
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.14
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.21
П2
4.26
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
0
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
8
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
5
:
Бостон
4
П1
X
П2

Кучерова признали третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий Кучеров назван третьей звездой дня в НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В понедельник «Тампа» в гостях проиграла «Баффало Сейбрз» со счетом 7:8 в матче регулярного чемпионата. Кучеров забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

Первой звездой дня признан нападающий «Баффало» Джейсон Цукер, забросивший две шайбы и отдавший голевой пас. Второй звездой стал его одноклубник форвард Джош Доун, оформивший дубль.

Кучерову 32 года. На его счету 103 очка (34 гола + 69 передач) в текущем сезоне. Для достижения этой отметки ему понадобилось 58 матчей. Россиянин продолжает занимать третье место в гонке бомбардиров.

Баффало
8:7
1:0, 3:4, 4:3
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
9.03.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 19070 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Джон Купер
Вратари
Укко-Пекка Луукконен
Йонас Йоханссон
1-й период
04:36
Расмус Далин
04:36
Даррен Рэддиш
04:36
Даррен Рэддиш
04:36
Брэндон Хагель
08:20
Эрик Чернак
08:26
Джош Доан
(Тэйдж Томпсон, Боуэн Байрам)
08:54
Сэм Кэррик
08:54
Скотт Сабурин
09:13
Боуэн Байрам
09:13
Пэйтон Кребс
09:13
Боуэн Байрам
09:13
Брэндон Хагель
09:13
Шарль-Эдуард Д'Астус
09:13
Шарль-Эдуард Д'Астус
10:40
Маттиас Самуэльссон
10:40
Никита Кучеров
14:59
Майкл Кессельринг
14:59
Эрик Чернак
16:41
Ноа Эстлунд
2-й период
20:02
Майкл Кессельринг
20:02
Эрик Чернак
20:06
Бек Маленстин
20:06
Кори Перри
21:31
Райан Макдона
22:15
Джейсон Зукер
(Расмус Далин, Тэйдж Томпсон)
23:35
Брэндон Хагель
23:35
Брэндон Хагель
25:10
Алекс Так
(Ноа Эстлунд, Тэйдж Томпсон)
27:55
Кори Перри
(Даррен Рэддиш, Никита Кучеров)
30:56
Оуэн Пауэр
31:07
Алекс Так
(Боуэн Байрам)
32:26
Никита Кучеров
(Даррен Рэддиш)
34:46
Земгус Гиргенсонс
(Янис Мозер, Янни Гурд)
37:37
Янис Мозер
(Конор Джики)
3-й период
40:59
Никита Кучеров
(Янис Мозер, Брэндон Хагель)
45:46
Брэйден Пойнт
46:12
Сэм Кэррик
(Майкл Кессельринг, Зак Бенсон)
49:48
Брэндон Хагель
(Даррен Рэддиш, Энтони Чирелли)
51:03
Расмус Далин
(Тэйдж Томпсон, Боуэн Байрам)
54:29
Джейсон Зукер
(Райан Маклеод)
55:03
Земгус Гиргенсонс
55:43
Джош Доан
(Расмус Далин, Джейсон Зукер)
Овертайм
60:00
Энтони Чирелли
Статистика
Баффало
Тампа-Бэй
Штрафное время
45
57
Игра в большинстве
7
2
Голы в большинстве
4
1
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
