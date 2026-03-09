Ричмонд
Сыновья Овечкина отрабатывали броски после раскатки «Вашингтона»

Сыновья нападающего Александра Овечкина вышли на лед после тренировки «Вашингтона».

Источник: Соцсети

Сергей и Илья отрабатывали броски и повторяли известные празднования голов своего отца.

Один из них, забросив шайбу, упал на живот и прокатился по льду — точно так же в апреле Овечкин отпраздновал свой 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ.

После возобновления сезона НХЛ по окончании паузы на олимпийский турнир Овечкин забросил две шайбы в четырех матчах. Форвард оформил дубль в гостевой игре против «Монреаля» (2:6), которая состоялась 1 марта.

Всего на счету россиянина 998 шайб в НХЛ с учетом плей-офф. Рекорд лиги по этому показателю принадлежит канадскому нападающему Уэйну Гретцки — 1016.

