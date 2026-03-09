Американский клуб-неудачник творит сенсацию в НХЛ! «Баффало» впервые за 15 лет может попасть в плей-офф

«Баффало Сейбрз» на протяжении многих лет считается организацией-неудачником, попасть в которую не хотелось большинству игроков, ведь эта команда ни на что не рассчитывает. «Клинки» не попадали в розыгрыш Кубка Стэнли уже очень давно, последний раз такой случилось в 2011 году, 15 лет назад! Тогда в семиматчевой серии первого раунда подопечные Линди Раффа уступили «Филадельфии Флайерз». Обладателями Кубка Стэнли в том году стал «Бостон Брюинз», обыгравший в финале обладателя Президентского Кубка «Ванкувер Кэнакс». Самым ценным игроком плей-офф-2011 был признан американский вратарь «мишек» Тим Томас, ему же была вручена «Везина Трофи». Лучшим снайпером того сезона стал Корри Перри, выступавший за «Анахайм» и забросивший 50 шайб — он же стал обладателем «Харт Трофи», приза самому ценному игроку. Лучшим бомбардиром НХЛ в 2011 году стал шведский нападающий «Ванкувера» Даниэль Седин, набравший 104 очка.
В том же 2011 году молодежная сборная России в последний на данный момент раз стала чемпионом мира, турнир проходил как раз в Баффало. В финале российская команда обыграла сборную Канады со счетом 5:3, отыгравшись с 0:3 в третьем периоде.
В КХЛ в 2011 году чемпионом стал уфимский «Салават Юлаев», в финале обыгравший мытищинский «Атлант». В Шанхае на «Oriental Sports Center», где не так давно «Шанхайские Драконы» провели свои первые матчи в Китае, в 2011-м проходил чемпионат мира по водным видам спорта. В том же году трагически погибла вся команда ярославского «Локомотива». В России в 2011 году был отменен переход на зимнее время, а 12 апреля праздновался 50-летний юбилей космонавтики.
Теперь же, 15 лет спустя, «Баффало» не просто находится в зоне плей-офф, а возглавляет свой дивизион. Одержав сегодня ночью эпичную победу над «Тампой», «Сейбрз» вышли на первую строчку в Атлантическом дивизионе. Сделали это «клинки» впервые с сезона-2009/2010, тогда в НХЛ было не четыре дивизиона, а шесть — «Баффало» финишировал на вершине Северо-восточного.
В случае выхода «клинков» на первую строчку в конференции, они повторят свой успех 19-летней давности, когда по итогам сезона-2006/2007 «Сейбрз» выиграли не только Восток, но и весь чемпионат, став обладателями Президентского Кубка впервые в своей истории. Тогда «Баффало» стал единственной командой, преодолевшей отметку в 300 голов — 308 раз они поразили ворота соперников за одну регулярку.
Интересно, что как и в лучшие для «Клинков» годы, команду сегодня возглавляет Линди Рафф. Свои наивысшие результаты «Баффало» показывал именно под руководством этого канадского специалиста, который возглавлял клуб с 1997-го по 2013 год, затем был главным тренером в «Далласе» и «Нью-Джерси», а также ассистентом в «Рейнджерс». В апреле 2024 года Рафф был вновь назначен на пост главного тренера «Сейбрз» и, кажется, готовится, как любят говорить в США, сделать «Баффало» снова великим.
В последних 35 матчах «Клинки» одержал 28 побед, успех в матче с «Тампой» стал для них седьмым подряд. И, кажется, останавливаться они не собираются. Скажи кто-нибудь перед началом сезона, что «Баффало» не просто попадет в плей-офф, а будет в числе лидеров чемпионата, вряд ли к этому отнеслись бы серьезно.
Надежда Тонконог