Американский клуб-неудачник творит сенсацию в НХЛ! «Баффало» впервые за 15 лет может попасть в плей-офф

«Баффало Сейбрз» на протяжении многих лет считается организацией-неудачником, попасть в которую не хотелось большинству игроков, ведь эта команда ни на что не рассчитывает. «Клинки» не попадали в розыгрыш Кубка Стэнли уже очень давно, последний раз такой случилось в 2011 году, 15 лет назад! Тогда в семиматчевой серии первого раунда подопечные Линди Раффа уступили «Филадельфии Флайерз». Обладателями Кубка Стэнли в том году стал «Бостон Брюинз», обыгравший в финале обладателя Президентского Кубка «Ванкувер Кэнакс». Самым ценным игроком плей-офф-2011 был признан американский вратарь «мишек» Тим Томас, ему же была вручена «Везина Трофи». Лучшим снайпером того сезона стал Корри Перри, выступавший за «Анахайм» и забросивший 50 шайб — он же стал обладателем «Харт Трофи», приза самому ценному игроку. Лучшим бомбардиром НХЛ в 2011 году стал шведский нападающий «Ванкувера» Даниэль Седин, набравший 104 очка.