Овечкин получил клюшкой по лицу, а «Вашингтон» отомстил за него разгромом. Но сам Александр — снова без очков

Еще одним удивительным нюансом стало голевое молчание Александра Овечкина. Россиянин из 10 последних матчей забивал только в одном — в гостях против «Монреаля». С «Калгари» он вышел на лед в новом сочетании — с центром Джастином Сурдифом и Энтони Бовилье на правом фланге, но остался единственным форвардом звена, который не набрал очков. Даже проведя почти пять минут игрового времени в большинстве, Ови нанес лишь два броска в створ ворот соперника.