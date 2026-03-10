Овечкин получил клюшкой по лицу, а «Вашингтон» отомстил за него разгромом. Но сам Александр — снова без очков

«Вашингтон» вернулся на домашнюю площадку после тяжелого поражения от «Бостона» (1:3), которое было для «столичных» третьим подряд. Шансы на продолжение борьбы за кубковую путевку у Овечкина и компании еще сохранялись, но прерывать серию поражений было срочно необходимо — слишком высока конкуренция в турнирной таблице. Домашний матч против «Калгари», одной из худших команд нынешнего сезона, казался верным шансом одержать победу, но дело едва не обернулось еще одним разочарованием.
«Игроков “Вашингтона” освистал весь стадион, как только прозвучала сирена на второй перерыв. Не припомню, когда подобное происходило в последний раз. И это было вполне заслуженно», — отметил автор Russian Machine Never Breaks Крис Серулло.
Поводом к такой реакции зрителей стала игра «Вашингтона» во втором периоде. Первую двадцатиминутку «столичные» выиграли со счетом 3:0, но затем началось нечто невообразимое. «Вашингтон» пропустил трижды за отрезок в три неполных минуты, причем две шайбы из трех хоккеисты «Флэймз» забросили, когда хозяева играли в большинстве.
«Соперник дважды забил в меньшинстве. В одном и том же меньшинстве! Великолепный первый период был сведен на нет подобной безалаберной игрой во втором. Это была просто ужасная игра», — отметил блогер Japers Rink Алекс Эрвин.
Когда счет стал 3:3, у хозяев взыграло самолюбие и в третьем периоде они решили все вопросы о победителе. Однако итоговый счет (7:3) не должен вводить в заблуждение, поскольку уровень ответственности у «Кэпиталз» оказался на невероятно низок.
«Если бы это был не “Калгари”, а кто-то другой, не видать нам победы», — отмечали после матча в социальных сетях болельщики «Вашингтона».
Еще одним удивительным нюансом стало голевое молчание Александра Овечкина. Россиянин из 10 последних матчей забивал только в одном — в гостях против «Монреаля». С «Калгари» он вышел на лед в новом сочетании — с центром Джастином Сурдифом и Энтони Бовилье на правом фланге, но остался единственным форвардом звена, который не набрал очков. Даже проведя почти пять минут игрового времени в большинстве, Ови нанес лишь два броска в створ ворот соперника.
В связи с этим особую реакцию вызвало интервью, которое в рамках телевизионного проекта Овечкин дал бывшему одноклубнику Ти Джею Оши. На вопрос о том, какие факторы могут повлиять на решение о завершении карьеры, Александр ответил уклончиво.
«Будет зависеть от того, как будет чувствовать себя мое тело. Нынешний хоккей очень быстрый. Мне 40 лет и трудно угнаться за молодыми парнями. Самое важное — это здоровье. Мне хочется прожить в комфорте годы после карьеры, я должен подходить к ситуации с умом. Но я все еще люблю игру и наслаждаюсь ей», — ответил Овечкин.
В матче с «Калгари» ему прилично досталось от соперника. В середине третьего периода защитник Кевин Баль ударил Овечкина клюшкой по лицу, борясь за позицию на пятачке «Флэймз». Полученное большинстве «Вашингтон» реализовал и забил победный гол, а Александр спокойно пережил чувствительный удар и доиграл матч.
Спенсер Карбери
Райан Гуска
Логан Томпсон
Девин Кули
(00:00-56:37)
Девин Кули
(c 57:14)
02:46
Хендрикс Лапьер
(Мартин Фехервари, Деклэйн Чисхольм)
04:53
Зэйн Парех
09:13
Том Уилсон
(Дилан Строум, Алексей Протас)
17:43
Коннор Макмайкл
(Джастин Сурдиф, Энтони Бовилье)
36:08
Матвей Гридин
(Олли Мяяття, Райан Строум)
37:32
Зэйн Парех
37:39
Блэйк Коулмэн
(Микаэль Баклунд, Ян Кузнецов)
38:55
Егор Шарангович
(Джоэл Фараби)
49:22
Кевин Бол
50:52
Коннор Макмайкл
51:15
Джастин Сурдиф
57:14
Итен Фрэнк
(Хендрикс Лапьер, Брэндон Дюхейм)
59:44
Райан Леонард
(Джастин Сурдиф)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит