Один из лидеров «Баффало» хочет получать $10 млн за сезон

Как утверждает The Athletic, 29-летний Так хочет зарабатывать 10 млн долларов в среднем за сезон по новому соглашению.
Переговоры «Сэйбрз» и Така продолжается, в случае выхода на рынок хоккеист будет неограниченно свободным агентом.
В текущем сезоне Так провел 64 игры и набрал 57 (28+29) очков. Он перешел в «Баффало» в результате обмена, который отправил Джейка Айкела в «Вегас» в 2021 году.
