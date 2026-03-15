Овечкин был в ярости! «Вашингтон» снова проиграл. Шансы на плей-офф — все?

«Вашингтон» проиграл «Бостону» в матче чемпионата НХЛ. Команда Александра Овечкина была близка к важнейшей победе над принципиальным соперником, но упустила ценные очки в борьбе за плей-офф.
Все или ничего
Хоккейный марафон, в рамках которого «Вашингтон Кэпиталз» провели четыре матча чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за пять дней, прошел для столичного клуба с переменным успехом. После домашней и драматичной победы над «Калгари Флэймз» (7:3) подопечные Спенсера Кербери допустили осечку и при этом добились сенсационного успеха в двухдневном гостевом турне: в рамках двух выездных матчей в формате «бэк-ту-бэк» «Кэпиталз» сперва потерпели болезненное поражение в игре со своим прямым конкурентом «Филадельфией Флайерз» (1:4), а сутки спустя героически обыграли одного из лидеров Восточной конференции и сильнейшего клуба с начала нового календарного года «Баффало Сейбрз» (2:1).
Благодаря триумфу в Баффало «Вашингтон» сохранил за собой пусть и крошечные, но все-таки реальные шансы забраться в плей-офф. После игры с «Сейбрз» вероятность попадания «Кэпиталз» в число участников Кубка Стэнли-2026 оценивалось в 12,9% (по данным портала MoneyPuck). Чтобы закрепить этот результат и улучшить его, «столичные» были обязаны завершить хоккейный марафон победой в сегодняшнем матче против «Бостон Брюинз».
Вместе с этим встречей с «Бостоном» «Вашингтон» начал четырехматчевую домашнюю серию. На своей площадке «Кэпиталз» по ходу всего сезона выступают вполне успешно и входят в восьмерку лучших команд лиги по числу набранных очков в играх дома. С начала 2026 года «столичные» до сегодняшнего дня выиграли восемь матчей из 13 на «Кэпитал Уан Арене». «Брюинз» же — клуб, успешнее всех в НХЛ играющий на своей площадке по ходу всего сезона-2025/26, — имеют заметные трудности при игре в гостях. За всю текущую «регулярку» «мишки» одержали всего 11 побед в 30 предыдущих гостевых матчах (второй худший показатель во всей лиге), а к поездке в Вашингтон имели неприятную серию из семи подряд поражений на выезде. В новом году «Бостон» до сегодняшнего дня смог обыграть в гостях лишь очевидных аутсайдеров «Ванкувер Кэнакс» и «Чикаго Блэкхоукс».
Впрочем, непосредственно в противостоянии с «Кэпиталз» подопечные Марко Штурма до сих пор проблем не имели и добыли две победы в предыдущих двух очных матчах против «Вашингтона» — в том числе и в столице США. Сегодняшняя встреча двух команд стала заключительной для обоих соперников в рамках регулярного сезона. Для «Кэпс» она же была очень важной, ведь именно за «мишками» гонятся «столичные» в попытке отвоевать себе место в зоне уайлд-карда. До сегодняшнего дня отставание «Кэпиталз» от «Брюинз» составляло пять очков, и «Вашингтон» при этом сыграл на два матча больше.
Овечкин все дальше от плей-офф
С учетом особенностей расписания субботних матчей в Северной Америке игра «Вашингтона» и «Бостона» выпала на раннее время и транслировалась по одному из главных каналов ESPN. Перед началом матча ведущии телестудии вместе с экс-звездой НХЛ Пи-Кей Суббаном обратили все внимание на Александра Овечкина. Перед сегодняшней встречей 40-летний россиянин имел не самую впечатляющую статистику результативности, забросив всего две шайбы в 13 предыдущих матчах (обе — в матче с «Монреаль Канадиенс»). Сам Ови, несмотря на все проблемы, был в приподнятом настроении и заряжен на успех. На один из очередных вопросов относительно своего текущего положения в НХЛ российский форвард заявил, что еще полон мотивации играть на высшем уровне.
«Меня вдохновляет эта атмосфера, связь с командой. Я и тот же Сидни Кросби в свои годы все еще очень любим хоккей и получаем от него удовольствие, что очень важно. Сейчас для “Вашингтона” важен каждый матч. Каждая игра для нас — седьмой матч серии плей-офф. Матч против такой крепкой команды, как “Бостон”, станет для нас серьезным тестом. Мы продолжаем борьбу за плей-офф», — сказал Овечкин в эфире.
«Кэпиталз» действительно были очень заряжены на успех. Против «Бостона» «столичные» играли на равных и ни в чем не уступали: ни в агрессии у чужих ворот, ни в борьбе за шайбы, ни в позиции. Обе команды действовали на одном уровне и ошибались в равном объеме.
Первыми слабину дали именно «мишки». В самом начале первого периода Мэтт Рой зарядил от синей линии и «прошил» Джереми Свеймана, который не успел среагировать на бросок. Шайба очень эффектно влетела в его ворота. Свой ответ «Бостон» дал спустя десять минут, когда броском издали отличился уже Чарли Макэвой. Щелчок у него получился не очень качественным, но вполне удачным для гола: шайба по необычной траектории попала в нижний правый от Логана Томпсона угол.
Примечательно, что в третьем периоде ситуация повторилась, и у обеих команд по шайбе снова забросили защитники. У «Вашингтона» в дебюте третьей 20-минутки автором точного выстрела стал Расмус Сандин, забросивший шайбу в ближнюю «девятку». Косвенно в этом голе поучаствовал и Александр Овечкин: 40-летний россиянин активно работал на чужом пятаке и «забрал» на себя защитника «Брюинз» Никиту Задорова, а затем технично пригнулся перед шайбой, чем смутил вратаря гостей. Впрочем, вскоре все тот же Макэвой снова восстановил равновесие в счете, успешно подправив шайбу с пятака после дальнего броска Павла Захи.
«Вашингтон» ничья в основное время матча никак не устраивала. Кроме победы «столичным» было необходимо лишить «Бостон» даже одного балла. Потому сразу после гола Макэвоя «Кэпиталз» прибавили в активности и агрессии у чужих ворот. Ключевым эпизодом матча могла стать игра хозяев площадки в формате «5 на 3», но ее не случилось. Практически сразу после того, как Задоров оставил «Брюинз» в меньшинстве за опасный толчок игрока «Вашингтона» на борт, «Кэпс» требовали удалить еще одного игрока «мишек» за выброс шайбы за пределы площадки. Судьи же посчитали, что шайба коснулась стекла, а потому и штраф выносить не за что. Игроки «Кэпиталз» — и особенно Александр Овечкин — были крайне недовольны таким вердиктом. Овечкин и вовсе несколько раз наорал на рефери.
Большинство в формате «5 на 4» «Вашингтон» реализовать не смог, а в самой концовке основного времени матча и вовсе оказался в меньшинстве, которое перенеслось и на овертайм. Его подопечные Карбери отстояли, но за все дополнительные пять минут ни одной из команд не удалось сообразить момент, который мог бы завершиться голом. Выяснять отношения пришлось в буллитной серии. Она растянулась до девяти попыток с каждой стороны. Даже Александр Овечкин, пропустивший целиком овертайм и вышедший исполнять шестой буллит «Вашингтона», не переиграл вратаря.
Автором единственного точного броска в буллитной серии стал форвард «Брюинз» Фрейзер Минтен.
2:3 Б — «Вашингтон» набрал один балл вместо желаемых двух очков и третий раз в сезоне проиграл «Бостону», который благодаря первой за долгое время победе в гостях поднялся на одну строчку. Теперь «Кэпиталз» в битве за плей-офф будут стремиться догнать «Детройт Ред Уингз», который закрывает уайлд-кард на Востоке. Разница между «Кэпс» и «Ред Уингз» составляет пять очков, но у «Детройта» имеется два матча в запасе. При этом очных встреч у обеих команд в этом регулярном сезоне уже не будет.
Спенсер Карбери
Марко Штурм
Логан Томпсон
(00:00-65:00)
Джереми Суэймен
(00:00-65:00)
04:25
Пьер-Люк Дюбуа
04:25
Морган Гики
15:40
Чарли Макэвой
21:15
Мэтт Рой
(Расмус Сандин, Хендрикс Лапьер)
22:20
Энтони Бовилье
31:57
Чарли Макэвой
(Давид Пастрняк)
36:40
Хендрикс Лапьер
36:40
Марк Кастелич
43:12
Расмус Сандин
43:59
Том Уилсон
45:20
Энтони Бовилье
50:09
Чарли Макэвой
(Павел Заха, Виктор Арвидссон)
54:06
Никита Задоров
56:40
Хампус Линдхольм
58:45
Коннор Макмайкл
победный бросок: Фрейзер Минтен
(Бостон)
