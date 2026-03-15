Овечкин был в ярости! «Вашингтон» снова проиграл. Шансы на плей-офф — все?

Вместе с этим встречей с «Бостоном» «Вашингтон» начал четырехматчевую домашнюю серию. На своей площадке «Кэпиталз» по ходу всего сезона выступают вполне успешно и входят в восьмерку лучших команд лиги по числу набранных очков в играх дома. С начала 2026 года «столичные» до сегодняшнего дня выиграли восемь матчей из 13 на «Кэпитал Уан Арене». «Брюинз» же — клуб, успешнее всех в НХЛ играющий на своей площадке по ходу всего сезона-2025/26, — имеют заметные трудности при игре в гостях. За всю текущую «регулярку» «мишки» одержали всего 11 побед в 30 предыдущих гостевых матчах (второй худший показатель во всей лиге), а к поездке в Вашингтон имели неприятную серию из семи подряд поражений на выезде. В новом году «Бостон» до сегодняшнего дня смог обыграть в гостях лишь очевидных аутсайдеров «Ванкувер Кэнакс» и «Чикаго Блэкхоукс».