Три очка Гаврикова помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:2 победил «Миннесоту» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ноа Лаба (3-я минута), Владислав Гавриков (16), Ярослав Хмеларж (29) и Винсент Трочек (30). У проигравших отличились Мэтт Болди (21) и Данила Юров (48).
Гавикова признали второй звездой матча, защитник «Рейнджерс» также записал на свой счет две результативные передачи. Нападающие «Миннесоты» Владимир Тарасенко и Ярослав Тренин по разу ассистировали партнерам. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин совершил 46 сейвов и стал лучшим игроком встречи.
«Миннесота» занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 88 очков в 67 матчах. «Рейнджерс», выступающие в Столичном дивизионе, идут на последней, 8-й строчке с 64 очками после 66 игр. В следующем матче «Миннесота» в ночь на 16 марта по московскому времени примет «Торонто», «Рейнджерс» днем позднее сыграют дома против «Лос-Анджелеса».
Джон Хайнс
Майк Салливан
Филип Густавссон
(00:00-57:19)
Игорь Шестеркин
Филип Густавссон
(58:20-58:24)
00:54
Брок Фэйбер
02:41
Ноа Лаба
(Владислав Гавриков, Гейб Перро)
09:45
Уильям Борген
15:00
Владислав Гавриков
(Тай Картье, Адам Фокс)
20:00
Тай Картье
20:35
Мэтт Болди
(Куинн Хьюз, Филип Густавссон)
28:41
Ярослав Хмеларж
(Тэйлор Рэддиш, Урхо Вааканайнен)
29:03
Винс Трочек
(Адам Фокс, Владислав Гавриков)
38:05
Владислав Гавриков
38:05
Владислав Гавриков
47:19
Данила Юров
(Владимир Тарасенко, Яков Тренин)
49:38
Винс Трочек
51:13
Мэтт Болди
52:19
Адам Фокс
54:21
Юэль Эрикссон Эк
54:21
Юэль Эрикссон Эк
54:21
Уильям Борген
57:29
Владислав Гавриков
58:54
Матс Зуккарелло
58:54
Джей Ти Миллер
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит