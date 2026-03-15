Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Сочи
:
Амур
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.27
П2
1.98
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.42
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.15
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.10
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Сиэтл
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
3
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
3
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
6
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
1
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Колорадо
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Бостон
3
П1
X
П2

Три очка Гаврикова помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 46 бросков и был признан лучшим игроком встречи.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:2 победил «Миннесоту» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ноа Лаба (3-я минута), Владислав Гавриков (16), Ярослав Хмеларж (29) и Винсент Трочек (30). У проигравших отличились Мэтт Болди (21) и Данила Юров (48).

Гавикова признали второй звездой матча, защитник «Рейнджерс» также записал на свой счет две результативные передачи. Нападающие «Миннесоты» Владимир Тарасенко и Ярослав Тренин по разу ассистировали партнерам. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин совершил 46 сейвов и стал лучшим игроком встречи.

«Миннесота» занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 88 очков в 67 матчах. «Рейнджерс», выступающие в Столичном дивизионе, идут на последней, 8-й строчке с 64 очками после 66 игр. В следующем матче «Миннесота» в ночь на 16 марта по московскому времени примет «Торонто», «Рейнджерс» днем позднее сыграют дома против «Лос-Анджелеса».

Миннесота
2:4
0:2, 1:2, 1:0
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
15.03.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena, 18925 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Майк Салливан
Вратари
Филип Густавссон
(00:00-57:19)
Игорь Шестеркин
Филип Густавссон
(58:20-58:24)
1-й период
00:54
Брок Фэйбер
02:41
Ноа Лаба
(Владислав Гавриков, Гейб Перро)
09:45
Уильям Борген
15:00
Владислав Гавриков
(Тай Картье, Адам Фокс)
2-й период
20:00
Тай Картье
20:35
Мэтт Болди
(Куинн Хьюз, Филип Густавссон)
28:41
Ярослав Хмеларж
(Тэйлор Рэддиш, Урхо Вааканайнен)
29:03
Винс Трочек
(Адам Фокс, Владислав Гавриков)
38:05
Владислав Гавриков
38:05
Владислав Гавриков
3-й период
47:19
Данила Юров
(Владимир Тарасенко, Яков Тренин)
49:38
Винс Трочек
51:13
Мэтт Болди
52:19
Адам Фокс
54:21
Юэль Эрикссон Эк
54:21
Юэль Эрикссон Эк
54:21
Уильям Борген
57:29
Владислав Гавриков
58:54
Матс Зуккарелло
58:54
Джей Ти Миллер
Статистика
Миннесота
Рейнджерс
Штрафное время
10
18
Игра в большинстве
7
3
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит