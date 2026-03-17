Фетисов хочет, чтобы Овечкин продолжил карьеру в НХЛ

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов хотел бы, чтобы Александр Овечкин продолжил карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.
Ранее ТАСС сообщал, что 40-летний капитан «Вашингтона» завершит карьеру, если у него начнутся проблемы со здоровьем. Действующий контракт россиянина с клубом истекает летом.
«И я хотел бы, и армия его болельщиков хочет, чтобы он играл дальше. Но ему принимать решение», — сказал Фетисов.
15 марта Овечкин продлил безголевую серию до шести матчей в регулярном чемпионате. «Вашингтон» занимает 12-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на шесть очков.
«Расстраивает то, что “Вашингтон” не может попасть в плей-офф. Это не очень хороший момент в карьере любого хоккеиста. Точно до 1 000 шайб он доберется, а все остальное зависит от него», — отметил он.
В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф Овечкин занимает второе место (998 шайб), уступая канадскому форварду Уэйну Гретцки (1 016).