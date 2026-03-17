Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.06
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.34
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Питтсбург
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Юта
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2

Фетисов хочет, чтобы Овечкин продолжил карьеру в НХЛ

Действующий контракт россиянина с клубом истекает летом.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов хотел бы, чтобы Александр Овечкин продолжил карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее ТАСС сообщал, что 40-летний капитан «Вашингтона» завершит карьеру, если у него начнутся проблемы со здоровьем. Действующий контракт россиянина с клубом истекает летом.

«И я хотел бы, и армия его болельщиков хочет, чтобы он играл дальше. Но ему принимать решение», — сказал Фетисов.

15 марта Овечкин продлил безголевую серию до шести матчей в регулярном чемпионате. «Вашингтон» занимает 12-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на шесть очков.

«Расстраивает то, что “Вашингтон” не может попасть в плей-офф. Это не очень хороший момент в карьере любого хоккеиста. Точно до 1 000 шайб он доберется, а все остальное зависит от него», — отметил он.

В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф Овечкин занимает второе место (998 шайб), уступая канадскому форварду Уэйну Гретцки (1 016).

Хоккей. НХЛ
19.03
Вашингтон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.10
П2
2.45
