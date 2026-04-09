«Вашингтон» переиграл «Торонто», Овечкин не набрал очков

«Вашингтон» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. Игра прошла на «Скотиабанк Арене» в Торонто.
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду 16 с половиной минут и отметился тремя бросками по воротам соперника.
«Вашингтон» набрал 89 очков в 79 матчах и идет на 12-й строчке в Восточной конференции. «Торонто» опустился на 15-ю строчку — 78 очков в 78 играх.
09 апр 02:30 Торонто — Вашингтон 0:0.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ.