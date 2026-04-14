Драйзайтль вернулся к тренировкам в «Эдмонтоне»

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль вернулся к тренировкам с 13 апреля. Он впервые вышел на лед с партнерами по команде с тех пор, как получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (3:1) 16 марта.
30-летний немец пропустит свой 13-й матч подряд с «Колорадо» 14 апреля. Также он не сыграет с «Ванкувером» 17 апреля.
«Есть этапы, которым я должен следовать, и есть определенные вещи, которые я должен уметь делать. Я пока не готов, так что посмотрим, как все будет к концу недели или к первому матчу плей-офф», — цитирует хоккеиста сайт НХЛ.
В сезоне-2025/26 Драйзайтль в 65 матчах набрал 97 (35+62) очков.
