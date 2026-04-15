Овечкин забил 32 гола и набрал 64 очка: итоговая статистика сезона НХЛ-2025/26

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин завершил регулярный чемпионат НХЛ с 64 очками.
На счету 40-летнего россиянина 82 матча (из 82), в которых он забил 32 гола и сделал 32 результативные передачи.
«Кэпиталз» набрали 95 очков в 82 матчах и заняли 9-е место в Восточной конференции, не попав в плей-офф.
Овечкин выступает за «Вашингтон» в НХЛ с 2005 года. Его контракт с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26. 40-летний форвард является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф (1006 заброшенных шайб).
«Вашингтон» провалил последний сезон Овечкина? Почему команда не попала в плей-офф.