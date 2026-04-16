Кучеров забил 44 гола и набрал 130 очков: итоговая статистика сезона НХЛ-2025/26

Форвард «Тампы» Никита Кучеров завершил регулярный чемпионат НХЛ с 130 очками.
32-летний россиянин сыграл 76 матчей из 82, в которых забил 44 гола и сделал 86 результативных передач. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона, уступя Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» — 134 (48+86).
В общей сложности на счету Кучерова 1124 (401+723) очка в 879 матчах НХЛ.
В первом раунде плей-офф НХЛ «Тампа» сыграет с «Монреалем». Стартовая встреча пройдет 19 апреля.
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат.