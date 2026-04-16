«Флорида» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» разгромила «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1.
У «Пантерз» по две шайбы забросили Люк Канин и Майк Беннинг, а также голами отметились Винс Хиностроза, Эй Джей Грир, Коул Швиндт и Коул Рейнхардт. Единственная шайба «Ред Уингз» на счету Джастина Фолка.
«Флорида» с 84 очками в 82 матчах финишировала на 14-й строчке в Восточной конференции. «Детройт» стал 10-м — 92 очка в 82 играх.
НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте.