Нападающий «Далласа» Хинтц пропустит начало плей-офф

Нападающий «Далласа» Роопе Хинтц пропустит начало плей-офф из-за рецидива травмы нижней части тела.
«Мы думали, что он, возможно, сможет сыграть в начале серии, но сейчас это выглядит не так. Думаю, он сейчас прогрессирует, и мы будем действовать осторожно», — цитирует ESPN главного тренера команды Глена Гулутзана.
29-летний финн выбыл после того, как получил травму в матче с «Колорадо» 7 марта (4:5 Б).
Хинтц в сезоне-2025/26 в 53 матчах набрал 44 (15+29) очка.
В первом раунде плей-офф «Даллас» сыграет с «Миннесотой». Первая встреча серии состоится 19 апреля.
