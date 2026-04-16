Ротенберг предсказал будущее Овечкина: «Саша может играть на высоком уровне»

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» завершается этой весной. Россиянин примет решение по своему спортивному будущему в ближайшее время.
«Думаю, Саша еще долгие годы может играть на высоком уровне», — заявил Ротенберг в интервью РИА Новости.
40-летний Александр Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ — 929 заброшенных шайб.
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.