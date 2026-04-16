16:30
Авангард
:
ЦСКА
завершен
Вегас
4
:
Сиэтл
1
Чикаго
5
:
Сан-Хосе
2
Оттава
3
:
Торонто
1
Б
Баффало
3
:
Даллас
4
Тампа-Бэй
2
:
Рейнджерс
4
Флорида
8
:
Детройт
1
Капризов стал лучшим из россиян снайпером сезона в НХЛ

Капризов из «Миннесоты» завершил регулярный чемпионат НХЛ с 45 голами, став лучшим российским снайпером сезона. Он опередил Никиту Кучерова из «Тампы» (44) и Павла Дорофеева из «Вегаса» (37).

Источник: AP 2024

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал лучшим российским снайпером по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2025/26. В активе 28-летнего форварда 45 заброшенных шайб в 78 матчах.

Второе место в гонке российских снайперов занял Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», завершивший регулярку с 44 голами в 76 играх. Третьим стал нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, на счету которого 37 шайб в 81 матче.

В пятерку лучших российских снайперов также вошли Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») с 32 голами в 82 матчах и Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»), забросивший 31 шайбу в 79 встречах.

Потенциально переместиться в топ-5 еще может Артемий Панарин («Лос-Анджелес Кингз»), у которого после 77 матчей 28 голов. Для этого ему необходимо оформить хет-трик или покер в заключительной игре регулярного чемпионата против «Калгари Флэймз» 17 апреля.

Сам Капризов также стал лидером «Миннесоты» по результативности, набрав в общей сложности 89 очков (45+44). В сезоне 2021/22 на его счету было 47 шайб и 108 очков — эти показатели остаются лучшими в карьере форварда.

Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше