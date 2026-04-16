Капризов стал лучшим из россиян снайпером сезона в НХЛ

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал лучшим российским снайпером по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2025/26. В активе 28-летнего форварда 45 заброшенных шайб в 78 матчах.
Второе место в гонке российских снайперов занял Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», завершивший регулярку с 44 голами в 76 играх. Третьим стал нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, на счету которого 37 шайб в 81 матче.
В пятерку лучших российских снайперов также вошли Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») с 32 голами в 82 матчах и Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»), забросивший 31 шайбу в 79 встречах.
Потенциально переместиться в топ-5 еще может Артемий Панарин («Лос-Анджелес Кингз»), у которого после 77 матчей 28 голов. Для этого ему необходимо оформить хет-трик или покер в заключительной игре регулярного чемпионата против «Калгари Флэймз» 17 апреля.
Сам Капризов также стал лидером «Миннесоты» по результативности, набрав в общей сложности 89 очков (45+44). В сезоне 2021/22 на его счету было 47 шайб и 108 очков — эти показатели остаются лучшими в карьере форварда.