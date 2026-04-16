Губерниев назвал актера, который мог бы сыграть Овечкина в кино: «Пока не вижу кандидатуры лучше»

«Овечкин сам примет решение, где ему дальше играть. Может, где больше денег дадут. Мне думается, что он останется в НХЛ, потому что с его здоровьем, талантом и тягой к большому хоккею он еще несколько сезонов может поиграть.



Думаю, рано или поздно про Овечкина снимут фильм. Его уже нормально может сыграть Бурунов — 100%. Они уже вместе снимались. Козловский, Петров и Безруков — отпадают. Юра Борисов мог бы сыграть Овечкина или Калюжный, который сыграл Тюкалова. Здесь надо найти нестандартное решение. Но пока я не вижу кандидатуры на роль Овечкина лучше Бурунова.



Это будет прекрасный фильм с названием, которое берет за душу. Например, “И через лед пробивается пламя” — что-нибудь такое», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.