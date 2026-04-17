Бучневич забил 20-й гол в сезоне НХЛ

«Сент-Луис» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».
На 4-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Павел Бучневич.
Теперь у 31-летнего россиянина 48 (20+28) очков в 81 игре этого сезона.
«Сент-Луис» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».
«Сент-Луис» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».
На 4-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Павел Бучневич.
Теперь у 31-летнего россиянина 48 (20+28) очков в 81 игре этого сезона.