Селебрини опередил Торнтона и установил рекорд «Сан-Хосе» по очкам за сезон

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Макклин Селебрини установил новый клубный рекорд по количеству очков за один регулярный чемпионат НХЛ.
В выездном матче против «Виннипег Джетс» (5:1) 19-летний хоккеист набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой встречи. Заброшенная шайба в третьем периоде стала для него 115-м результативным баллом в сезоне.
Таким образом, Селебрини превзошел достижение Джо Торнтона, который в сезоне-2006/07 набрал 114 (22+92) очков в 82 матчах.
Всего в текущем регулярном чемпионате Селебрини записал на свой счет 115 (45+70) очков в 82 играх и занял четвертое место в списке лучших бомбардиров лиги.
«Сан-Хосе» в 2024 году выбрал Селебрини под первым номером драфта НХЛ. В дебютном сезоне в активе канадца было 63 (25+38) очка в 70 встречах.
