Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
1
:
Сиэтл
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.12
П2
29.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.10
П2
5.60
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Сент-Луис
5
П1
X
П2

Селебрини опередил Торнтона и установил рекорд «Сан-Хосе» по очкам за сезон

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Макклин Селебрини установил новый клубный рекорд по количеству очков за один регулярный чемпионат НХЛ.

В выездном матче против «Виннипег Джетс» (5:1) 19-летний хоккеист набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой встречи. Заброшенная шайба в третьем периоде стала для него 115-м результативным баллом в сезоне.

Таким образом, Селебрини превзошел достижение Джо Торнтона, который в сезоне-2006/07 набрал 114 (22+92) очков в 82 матчах.

Всего в текущем регулярном чемпионате Селебрини записал на свой счет 115 (45+70) очков в 82 играх и занял четвертое место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Сан-Хосе» в 2024 году выбрал Селебрини под первым номером драфта НХЛ. В дебютном сезоне в активе канадца было 63 (25+38) очка в 70 встречах.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.