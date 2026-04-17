«Юта» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
У «Блюз» хет-триком отметился Роберт Томас, а также по одному голу забили Павел Бучневич и Логан Мэйлу. У «Маммот» шайбы забросили Майкл Карконе, Лоусон Крауз и Кайлер Ямамото.
«Сент-Луис» набрал 86 очков в 82 матчах и финишировал на 11-й строчке в Западной конференции. «Юта» стала 6-й и с 92 очками в 82 играх вышла в плей-офф.
