Российский вратарь Сергеев признан первой звездой своего дебютного матча в НХЛ

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Калгари» — «Лос-Анджелес» (3:1).
Первой звездой признан российский голкипер «Флэймз» Арсений Сергеев. 23-летний россиянин отразил 27 из 28 бросков по своим воротам. Для него это была дебютная игра в НХЛ.
Второй звездой стал защитник «Калгари» Зэйн Парех, который забил один гол. Третья звезда — форвард «Кингз» Анже Копитар, сыгравший свой последний матч в карьере.
