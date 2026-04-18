Свитер Овечкина стал вторым по продажам в этом сезоне НХЛ

НХЛ опубликовала десятку самых продаваемых свитеров в сезоне-2025/26.
Первую строчку в списке занял свитер Коннора Бедарда из «Чикаго». Свитер российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина стал вторым, а замкнул тройку Сидни Кросби из «Питтсбурга».
Самые продаваемые свитеры.
Сезон-2025/26.
1. Коннор Бедард («Чикаго»).
2. Александр Овечкин («Вашингтон»).
3. Сидни Кросби («Питтсбург»).
4. Джек Хьюз («Нью-Джерси»).
5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).
6. Нэйтан Маккиннон («Колорадо»).
7. Кэйл Макар («Колорадо»).
8. Давид Пастрняк («Бостон»).
9. Остон Мэттьюс («Торонто»).
10. Маклин Селебрини («Сан-Хосе»).
