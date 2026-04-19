Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче плей-офф НХЛ

«Питтсбург» уступил «Филадельфии» в первом матче серии плей-офф.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. «Филадельфия» в гостях со счетом 3:2 обыграла «Питтсбург» в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джейми Драйсдейл (30-я минута), Трэвис Сэнхайм (51) и Портер Мартон (58). У проигравших отличились Евгений Малкин (36) и Брайан Раст (59).

Малкин также отметился голевой передачей. Нападающие Матвей Мичков («Филадельфия») и Егор Чинахов («Питтсбург») не набрали очков в матче.

«Филадельфия» вышла вперед в серии до четырех побед (1−0). Вторая игра пройдет на льду «Питтсбурга» в ночь на 21 апреля по московскому времени. По итогам регулярного чемпионата «Питтсбург» стал вторым в Столичном дивизионе, выступающая там же «Филадельфия» заняла третье место.

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.

Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше